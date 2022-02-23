https://tr.sputniknews.com/20220223/ispanyalilar-zorunlulugun-kalkmasina-ragmen-maske-takmaya-devam-ediyor-tedbiri-elden-birakmamaliyiz-1054144000.html

İspanyalılar zorunluluğun kalkmasına rağmen maske takmaya devam ediyor: Tedbiri elden bırakmamalıyız

İspanyalılar zorunluluğun kalkmasına rağmen maske takmaya devam ediyor: Tedbiri elden bırakmamalıyız

İspanya’da 10 Şubat itibariyle maske zorunluluğunun kalkmasının ardından, halk tedbirli davranmaya ve maske takmaya devam ediyor. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T03:45+0300

2022-02-23T03:45+0300

2022-02-23T03:45+0300

koronavirüs

ispanya

koronavirüs

maske

maske zorunluluğu

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Tüm dünyada koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken İspanya hükümeti, 10 Şubat itibariyle dışarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı. İspanya Sağlık Bakanı Caroline Darias, ülkede Kovid-19 vakalarında zirveye ulaşıldığını belirterek 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde maske takılmayacağını ve mesafe kuralına uymayanların maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.Ancak İspanyalıların, açık alanda maske takmaya devam ettiği ve tedbiri elden bırakmadıkları gözlendi. Barselona'da yaşayan Ines Romero, "İnsanlar maskelerden bıktı. Buna saygı duyuyorum. Ama bence tedbiri elden bırakmamalı ve maske takmalıyız. Bize virüsün ortadan kalktığı söylenene kadar maske takacağım" dedi.İspanya hükümeti, 25 Şubat'ta Kanarya Adaları'ndaki La Palma'da bölge başkanları toplantısında, kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılmasını tartışacak.

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ispanya, koronavirüs, maske, maske zorunluluğu