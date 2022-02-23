https://tr.sputniknews.com/20220223/israil-cumhurbaskani-herzogun-turkiye-ziyaretinde-iklim-krizi-de-gorusulecek-1054154385.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinde 'iklim krizi' de görüşülecek

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinde 'iklim krizi' de görüşülecek

İsrail cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretinde 'iklim krizi' de görüşülecek. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T12:26+0300

2022-02-23T12:26+0300

2022-02-23T12:30+0300

dünya

isaac herzog

recep tayyip erdoğan

türkiye

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İsrail cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği Türkiye ziyaretinde, iklim değişikliği konusu da ele alınacak.Herzog, iklim konferansında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay Akdeniz kıyısındaki komşularımız Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'yi ziyaret edip liderleriyle görüşeceğim" dedi ve Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistinlilerle de 'iklim krizini ele almak için bölgesel bir ortaklık' kurmak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da, görüşmede enerji işbirliğinin görüşüleceğini açıklamıştı.İki ülke arasında son dönemde atılan normalleşme adımları kapsamında düzenlenecek ziyaret, İsrail-Filistin gerilimi nedeniyle bozulan ilişkilerin onarılması yönünde atılacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220215/israil-cumhurbaskani-isaac-herzog-turkiyeye-geliyor-1053850452.html

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isaac herzog, recep tayyip erdoğan, türkiye