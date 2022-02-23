İsrail Savunma Bakanlığı, öldürülen çocuk için 'molotofkokteyli atan şüpheli vuruldu' dedi
02:03 23.02.2022 (güncellendi: 02:05 23.02.2022)
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafaİsrail'in Gazze sınırına yaklaşanı vuracağı uyarısına rağmen on binlerce Filistinli protestolara katıldı. Fen öğretmeni Ali ''Bu büyük günde İsrail duvarını geçip İsrail'e ve dünyaya ebediyen işgali kabul etmediğimizi ilan edeceğiz. Pek çok şehit verebiliriz, ama dünya mesajımızı duyacak: İşgal sona ermek zorunda'' diye konuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şehade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında başka detay paylaşılmadı.
El-Hıdr beldesindeki Filistinli aktivist Ahmed Salah, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Şehade'nin Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 'molotofkokteyli atan bir şüpheliyi' vurduğu kaydedildi.
Açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Beytullahim yakınındaki El-Hıdr köyü civarında İsrailli sivil araçlara daha önce birçok kez molotofkokteyli atılan bölgeye 3 Filistinli şüphelinin geldiğini gördü. Askerler şüphelilerden birini molotofkokteyli fırlatırken vurarak yaraladı. Askerlerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Filistinlinin daha sonra öldüğü bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
— Mohammad Shahada, 14 yr old Palestinian child, has been shot dead by Israeli soldiers in Al-Khadir village, near Bethlehem in the occupied West Bank. #Palestine #Israel pic.twitter.com/qDdiB5YRTW— Mücahit Aydemir (@mucahit_aydemir) February 22, 2022