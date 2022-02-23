https://tr.sputniknews.com/20220223/israil-savunma-bakanligi-oldurulen-cocuk-icin-molotofkokteyli-atan-supheli-vuruldu-dedi-1054142735.html

İsrail Savunma Bakanlığı, öldürülen çocuk için 'molotofkokteyli atan şüpheli vuruldu' dedi

İsrail Savunma Bakanlığı, öldürülen çocuk için 'molotofkokteyli atan şüpheli vuruldu' dedi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T02:03+0300

2022-02-23T02:03+0300

2022-02-23T02:05+0300

dünya

israil

israil savunma bakanlığı

filistin

batı şeria

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103343/39/1033433946_0:158:3500:2127_1920x0_80_0_0_8bf9f3f74902d37a8f59b0dc2ed5012c.jpg

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şehade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasında başka detay paylaşılmadı.El-Hıdr beldesindeki Filistinli aktivist Ahmed Salah, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Şehade'nin Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 'molotofkokteyli atan bir şüpheliyi' vurduğu kaydedildi.Açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Beytullahim yakınındaki El-Hıdr köyü civarında İsrailli sivil araçlara daha önce birçok kez molotofkokteyli atılan bölgeye 3 Filistinli şüphelinin geldiğini gördü. Askerler şüphelilerden birini molotofkokteyli fırlatırken vurarak yaraladı. Askerlerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Filistinlinin daha sonra öldüğü bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

israil

filistin

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, israil savunma bakanlığı, filistin, batı şeria, çocuk