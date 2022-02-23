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İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı
İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili ile babası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T07:05+0300
2022-02-23T07:05+0300
türkiye
mehmet sönmez
iyi parti
kütahya
bıçaklı saldırı
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İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün Simav 4 Eylül Mahallesi eski hastane parkında, 19 yaşındaki M.C.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boyun ve karın bölgesinden bıçakla yaralanan Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Olaydan sonra kaçtığı Uşak'ta polis tarafından yakalayarak gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.C.K. ile baba E.K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
türkiye
kütahya
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mehmet sönmez, iyi parti, kütahya, bıçaklı saldırı

İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı

07:05 23.02.2022
© İHAİYİ Partili ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili ile babası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün Simav 4 Eylül Mahallesi eski hastane parkında, 19 yaşındaki M.C.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boyun ve karın bölgesinden bıçakla yaralanan Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olaydan sonra kaçtığı Uşak'ta polis tarafından yakalayarak gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.C.K. ile baba E.K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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