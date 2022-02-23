https://tr.sputniknews.com/20220223/iyi-parti-ilce-baskanini-bicaklayarak-olduren-zanli-ve-babasi-tutuklandi-1054145532.html

İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı

İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili ile babası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T07:05+0300

2022-02-23T07:05+0300

2022-02-23T07:05+0300

türkiye

mehmet sönmez

iyi parti

kütahya

bıçaklı saldırı

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İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün Simav 4 Eylül Mahallesi eski hastane parkında, 19 yaşındaki M.C.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boyun ve karın bölgesinden bıçakla yaralanan Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Olaydan sonra kaçtığı Uşak'ta polis tarafından yakalayarak gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.C.K. ile baba E.K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

türkiye

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mehmet sönmez, iyi parti, kütahya, bıçaklı saldırı