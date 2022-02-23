https://tr.sputniknews.com/20220223/kahramanmaras-belediyesi-calisanlarin-irk-mezhep-cinsellik-gibi-verilerini-islemiyoruz-1054146051.html

Kahramanmaraş Belediyesi: Çalışanların ırk, mezhep, cinsellik gibi verilerini işlemiyoruz

Kahramanmaraş Belediyesi: Çalışanların ırk, mezhep, cinsellik gibi verilerini işlemiyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarından özel nitelikli bilgilerini istendiği tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasına göre... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T08:09+0300

2022-02-23T08:09+0300

2022-02-23T08:09+0300

türkiye

kahramanmaraş

kişisel veri

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde hafta başında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarından özel verileri istemesi dolayısıyla yazdığı yazıya gelen yanıtı paylaştı.Toker, “Kahramanmaraş BŞB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Atalay Selamet aradı, görüştük. Cevap hakkına saygı ilkesi gereği, değerlendirmelerine yer vereceğim. Ancak bu değerlendirme, yazılı bir açıklama değil, telefon görüşmesiyle olduğu için aldığım notları paylaşacağım. Selamet, yazıma konu metindeki ‘özel nitelikli kişisel veriler’in, kanunda yer aldığını, imzalatılan metne konulma sebebinin ‘personeli bilgilendirme amaçlı’ olduğunu söyledi” derken Selamet’in özetle şu ifadeleri kullandığını yazdı:"Kanun gereği bizim bu bilgileri sunuyor olmamız gerekiyor. Yoksa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, özel nitelikli verilerle bir işimiz yok. Onları işlemiyoruz. Çalışanlardan da ırk, mezhep, cinsellik gibi konularda herhangi bir geri dönüş istemiyoruz."Toker, Selamet'in ifadelerine yer verdiği yazısına şöyle devam etti:"Sorum üzerine de çalışanın cinsel yönelimi, mezhebi, etnisitesi, felsefi görüşünün kesinlikle işten çıkarma ya da ayrımcılık anlamına gelecek bir işlemin gerekçesi olmayacağını söyledi. Ben de sayılan bu “özel nitelikli kişisel verileri”i işleyip muhafaza etmeyeceklerini ifade etseler dahi; çalışan imzaladığı an, bu yetki ve hakkın, Belediye tarafından alınmış olduğunu ifade ettim. Hatta verilerin -yasadaki kurallar gözetilerek- başka şirketlere aktarılabileceğini de…Sorun; mevzuat gereği ayrı ayrı düzenlenmesi gereken muvafakatname ile bilgilendirme metinlerinin tek metinde birleştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir miydi? Bu düşüncemi ve sorumu paylaştığımda, “Doğru, olabilir” karşılığını aldım. Bu durumda, “açık rıza gerektiği için”, Belediye'nin metni yeniden düzenleme gibi bir durumu olup olamayacağını sordum. Aldığım cevap, metnin çalışanlarca imzalandığı yönünde oldu. Velhasılı değerli okurlar, Kahramanmaraş BŞB, hazırlatılıp çalışana imzalatılan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakatname” başlıklı metnin varlığını ve içeriğini reddetmiyor. Ancak Belediye, “özel nitelikli kişisel verilerin” yasada geçtiğini, yasa gereği bunu her kurumun yapmak zorunda olduğunu, kendilerinin de bilgilendirme amaçlı yaptıklarını vurguluyor."Sözcü yazarı, şu yorumu yaptı:"Peki sorun nerede? İçeriği ve niteliği farklı olması gereken iki metnin, tek metinde birleşmiş olması. Çalışandan “özel nitelikli kişisel veriler”i ilgili kurumun işleyebileceği, aktarabileceğine dair rıza istenecekse, bunun mutlaka ayrı bir muvafakatname ile sağlanması gerekiyor çünkü. (Metinlerden birinin adı “aydınlatma”, diğeri “açık rıza”) Yapılmayan bu. Bu da kilit önemde bir eksiklik. Ve bu eksiklik de niyet ne olursa olsun, hukuk zemininde hak ihlali tartışmasını beraberinde getirir. Sonuç: Bu yazı ve yazı dolayısıyla yaptığım görüşmelerden, kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulamasına dair farkındalık konusunda, daha alınacak çok mesafe olduğu izlenimi edindim."Ne olmuştu? Toker, pazartesi günkü yazısında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarından cinsel hayat ve mezhep gibi kişisel bilgilerini istediğini yazmıştı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu muvafakatnameyi belediye çalışanlarının imzalamaya zorlandığını söylemişti.

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kahramanmaraş, kişisel veri, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)