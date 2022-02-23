https://tr.sputniknews.com/20220223/karadeniz-icin-uyari-yuksek-daglarda-buyuk-degisiklikler-goruyoruz-1054148291.html

Karadeniz için uyarı: ‘Yüksek dağlarda büyük değişiklikler görüyoruz'

Karadeniz için uyarı: ‘Yüksek dağlarda büyük değişiklikler görüyoruz'

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle buzulların erimeye başlaması üzerine dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidilen... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T10:20+0300

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2022-02-23T10:20+0300

türkiye

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dağcı

dağcılık

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Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, buzullar da erimeye başladı.İklim değişikliğinin etkileriyle hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Rize’nin Kaçkar Dağları’nda buzulların eridiği tespit edildi.Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidilirken mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ile birlikte bölgede çığ riskinin de arttığı belirlendi.Kaçkarlarda doğa sporlarıyla ilgilenenler, avcılar, çobanlar ve o bölgede yaşayanların olası çığ bölgelerinden uzak durmaları istendi.Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar son dönemlerde dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle yüksek dağlarda büyük değişiklikler görüldüğünü söyledi.'Çevresel bazı değişimler tespit ediliyor'Prof. Dr. Başar şöyle konuştu:"Bunlara Karadeniz Bölgesi'ndeki Kaçkar Dağları örnek gösterilebilir. Kaçkar Dağları'nda bulunan buzullarda yoğun olarak erimeler tespit ediliyor. Oraya giden insanlar 10-15 yıl önceki buzul kütleleri ve kar yağış değişimlerini gözleri ile görebiliyor. Bunlar binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıllık buzul yapıları.*Bunların bu kadar hızlı bir şekilde eriyor olmasını görüyor olmamız büyük bir değişiklik olduğunu bize gösteriyor. Meteorolojik olarak da çevresel bazı değişimler olduğu tespit ediliyor. Özellikle rüzgar, yağışlar bunlarda değişiklikler var. Mikro anlamda çok küçük bölgelerde yağan yoğun yağışlar, özellikle Karadeniz gibi dağlık bölgelerde bölgesel afetlere sebep oluyor. Bu yüzden bölgemizde Kaçkar Dağları'nda buna benzer riskler görülmekte."

https://tr.sputniknews.com/20220218/dogu-anadolu-icin-cig-bati-akdeniz-icin-firtina-uyarisi-1053999469.html

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