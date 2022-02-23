https://tr.sputniknews.com/20220223/kilicdaroglu-28-subatin-yildonumunde-28-basortulu-kadinla-bir-araya-gelecek-1054150193.html

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat’ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat’ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla bir araya geleceği ifade edildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T11:17+0300

2022-02-23T11:17+0300

2022-02-23T11:17+0300

politika

chp

28 şubat

başörtülü

kadın

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054065021_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad4a422d66a980b26b9ad95798a15f0.jpg

27 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Prof. Dr. Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul’a gelecek olan Kılıçdaroğlu, anma öncesi sabah saatlerinde 28 başörtülü kadınla görüşecek.Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre, CHP’li yetkililer Kılıçdaroğlu’nun 28 başörtülü kadınla buluşmasını doğrulandı.Daha önceki parti grup toplantısında 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'taki görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, 28 şubat, başörtülü, kadın, kemal kılıçdaroğlu