https://tr.sputniknews.com/20220223/kobe-bryantin-isinma-tisortu-acik-artirmada-277-bin-dolara-satildi-1054162712.html
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada satıldı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T15:06+0300
2022-02-23T15:06+0300
2022-02-23T15:28+0300
kobe bryant
spor
tişört
ısınma
açık artırma
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İngiltere'nin ünlü Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı 2006 yılındaki ünlü Toronto Raptors maçı öncesinde giydiği tişörtün 277 bin 200 dolara satıldığı kaydedildi.Lakers ile ilgili bilinen en büyük koleksiyona sahip David Kohler'in tişörtü satın aldığı aktarıldı.İki yıl önce, 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmişti.22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra 'bir maçta 2. en fazla sayı atan NBA oyuncusu' olarak tarihe geçmişti.
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kobe bryant, tişört, ısınma, açık artırma
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı
15:06 23.02.2022 (güncellendi: 15:28 23.02.2022) Abone ol
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada satıldı.
İngiltere'nin ünlü Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı 2006 yılındaki ünlü Toronto Raptors maçı öncesinde giydiği tişörtün 277 bin 200 dolara satıldığı kaydedildi.
Lakers ile ilgili bilinen en büyük koleksiyona sahip David Kohler'in tişörtü satın aldığı aktarıldı.
İki yıl önce, 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmişti.
22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra 'bir maçta 2. en fazla sayı atan NBA oyuncusu' olarak tarihe geçmişti.