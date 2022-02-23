Kremlin: Donetsk ve Lugansk, Putin'den Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için yardım istedi

"Başvurularda, şu anda durumun ağırlaşması ve Kiev'den gelen tehditler nedeniyle cumhuriyetlerin vatandaşlarının evlerini terk etmek zorunda kaldıklarının, Rusya'ya tahliyelerinin devam ettiğinin altını çiziliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu cumhuriyetlerde askeri saldırganlığının devam ettiği koşullarda, sivil ve endüstriyel altyapı, okullar, hastaneler, anaokulları yıkılıyor ve en kötüsü de, çocuklar da dahil siviller hayatlarını kaybediyor. Kiev rejiminin eylemleri, Donbass'taki savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliklerini kanıtlıyor."

