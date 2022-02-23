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SON DAKİKA | Kremlin: Donetsk ve Lugansk, Putin'den Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için yardım istedi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/kremlin-donetsk-ve-lugansk-putinden-kievin-saldirganliginin-puskurtulmesi-icin-yardim-istedi-1054176906.html
Kremlin: Donetsk ve Lugansk, Putin'den Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için yardım istedi
Kremlin: Donetsk ve Lugansk, Putin'den Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için yardım istedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin liderlerinin Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T23:56+0300
2022-02-24T00:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'den başvuru mektupları geldi. Söz konusu cumhuriyetlerin liderleri, kendileri ve halkları adına devletlerinin tanınması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'na bir kez daha şükranlarını sunuyor" diyen Peskov, şöyle devam etti:
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya

Kremlin: Donetsk ve Lugansk, Putin'den Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için yardım istedi

23:56 23.02.2022 (güncellendi: 00:06 24.02.2022)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin liderlerinin Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talep ettiğini açıkladı.
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'den başvuru mektupları geldi. Söz konusu cumhuriyetlerin liderleri, kendileri ve halkları adına devletlerinin tanınması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'na bir kez daha şükranlarını sunuyor" diyen Peskov, şöyle devam etti:
"Başvurularda, şu anda durumun ağırlaşması ve Kiev'den gelen tehditler nedeniyle cumhuriyetlerin vatandaşlarının evlerini terk etmek zorunda kaldıklarının, Rusya'ya tahliyelerinin devam ettiğinin altını çiziliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu cumhuriyetlerde askeri saldırganlığının devam ettiği koşullarda, sivil ve endüstriyel altyapı, okullar, hastaneler, anaokulları yıkılıyor ve en kötüsü de, çocuklar da dahil siviller hayatlarını kaybediyor. Kiev rejiminin eylemleri, Donbass'taki savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliklerini kanıtlıyor."
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