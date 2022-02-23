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Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem ve para cezası
Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem ve para cezası
Bolu’da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan kişi hakkında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T03:56+0300
2022-02-23T03:56+0300
türkiye
bolu
kümes
köpek
hayvanlara şiddet
para cezası
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Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini vurarak yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilen ve hayati tehlikeyi atlatan köpeğin, tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/kopek-besleme-kavgasi-sokak-ortasinda-birbirlerine-kursun-yagdirdilar-1054063493.html
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bolu, kümes, köpek, hayvanlara şiddet, para cezası

Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem ve para cezası

03:56 23.02.2022
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu’da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan kişi hakkında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.
Bolu’da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan kişi hakkında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu’da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan kişi hakkında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini vurarak yaraladı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.
Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilen ve hayati tehlikeyi atlatan köpeğin, tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.
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