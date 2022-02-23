https://tr.sputniknews.com/20220223/mansur-yavastan-hababam-sinifi-ile-tik-tok-paylasimi-soyle-bakayim-sen-soyle--1054174627.html

Mansur Yavaş'tan Hababam Sınıfı ile başlayan Tik Tok paylaşımı: 'Söyle bakayım'

Mansur Yavaş'tan Hababam Sınıfı ile başlayan Tik Tok paylaşımı: 'Söyle bakayım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tanıtım videosunda Hababam Sınıfı'ından usta oyuncular Kemal Sunal ile Şener... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

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mansur yavaş

tiktok

instagram

politika

kemal sunal

şener şen

hababam sınıfı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Instagram ve TikTok hesaplarından büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu projelerin yer aldığı bir tanıtım videosu paylaştı.Usta oyuncular Kemal Sunal ile Şener Şen'in 'Söyle bakayım', 'sen söyle bakayım', 'hadi hadi' diyaloglarıyla başlayan videonun devamındaki görüntüler 'Britney Spears'ın Baby One More Time' şarkısıyla devam ediyor.

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mansur yavaş, tiktok, instagram, kemal sunal, şener şen, hababam sınıfı