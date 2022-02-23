https://tr.sputniknews.com/20220223/mansur-yavastan-hababam-sinifi-ile-tik-tok-paylasimi-soyle-bakayim-sen-soyle--1054174627.html
Mansur Yavaş'tan Hababam Sınıfı ile başlayan Tik Tok paylaşımı: 'Söyle bakayım'
Mansur Yavaş'tan Hababam Sınıfı ile başlayan Tik Tok paylaşımı: 'Söyle bakayım'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tanıtım videosunda Hababam Sınıfı'ından usta oyuncular Kemal Sunal ile Şener... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T21:47+0300
2022-02-23T21:47+0300
2022-02-23T22:04+0300
mansur yavaş
tiktok
instagram
politika
kemal sunal
şener şen
hababam sınıfı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Instagram ve TikTok hesaplarından büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu projelerin yer aldığı bir tanıtım videosu paylaştı.Usta oyuncular Kemal Sunal ile Şener Şen'in 'Söyle bakayım', 'sen söyle bakayım', 'hadi hadi' diyaloglarıyla başlayan videonun devamındaki görüntüler 'Britney Spears'ın Baby One More Time' şarkısıyla devam ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_8f387504d2d503f84cd59da9946591f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mansur yavaş, tiktok, instagram, kemal sunal, şener şen, hababam sınıfı
Mansur Yavaş'tan Hababam Sınıfı ile başlayan Tik Tok paylaşımı: 'Söyle bakayım'
21:47 23.02.2022 (güncellendi: 22:04 23.02.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tanıtım videosunda Hababam Sınıfı'ından usta oyuncular Kemal Sunal ile Şener Şen'in oynadığı bir sahneye yer verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,
Instagram ve TikTok
hesaplarından büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu projelerin yer aldığı bir tanıtım videosu paylaştı.
Usta oyuncular Kemal Sunal ile Şener Şen'in 'Söyle bakayım', 'sen söyle bakayım', 'hadi hadi' diyaloglarıyla başlayan videonun devamındaki görüntüler 'Britney Spears'ın Baby One More Time' şarkısıyla devam ediyor.