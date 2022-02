https://tr.sputniknews.com/20220223/metaverse-uygulamasi-icin-cocuklari-cinsel-icerige-ve-saldiri-tehdidine-maruz-birakiyor-uyarisi-1054173838.html

Metaverse uygulaması için 'çocukları cinsel içeriğe ve saldırı tehdidine maruz bırakıyor' uyarısı

Metaverse uygulaması için 'çocukları cinsel içeriğe ve saldırı tehdidine maruz bırakıyor' uyarısı

BBC News'dan bir araştırmacı, en küçük yaş derecelendirmesi 13 olan bir uygulama kullanıp 13 yaşında kız çocuğu kimliğine bürünerek girdiği metaverse dünyada... 23.02.2022

Sanal dünyanın gerçekliğin yerini alacak kadar yaygınlaşıp karmaşıklaştıkça çocuklar için oluşturduğu tehlikelerin arttığına işaret eden yeni bir araştırma yayımlandı. Konuyla ilgili bir dizi araştırma yürüten BBC News'dan bir kadın gazeteci, 13 yaşında kız çocuğu kimliğine bürünerek girdiği metaverse dünyada cinsel ilişkiye girmek için kandırma çabası, cinsel malzeme, ırkçı hakaretler ve tecavüz tehdidiyle karşılaştığını belirtti. BBC News araştırmacısı, en küçük yaş derecelendirmesi 13 olan bir uygulama kullanıp 13 yaşında kız çocuğu kimliğine bürünerek, avatarların seks simülasyonu yaptığı sanal gerçeklik odalarını ziyaret etti. 'Kız çocuğuna' seks oyuncakları ve prezervatif gösterildi, çok sayıda yetişkin erkek yaklaştı.Metaverse, sanal gerçeklik gözlüğü takan kişilerin eriştiği oyunlara ve deneyimlere verilen ad. Başta oyun için tasarlanan teknoloji, artık işten oyuna, konserlerden sinema ziyaretlerine kadar pek çok başka alanda kullanım için uyarlanabiliyor.Metaverse'i internetin geleceği olarak gören Mark Zuckerberg, kurucusu olduğu Facebook'u Meta olarak yeniden adlandırıp sanal-artırılmış gerçeklik gözlükleri içeren başlık Oculus Quest'i geliştirmek için milyarlarca yatırım yaptı, hatta bunu da Meta Quest olarak yeniden adlandırdı. BBC News araştırmacısının bu başlıkları kullanarak derinlemesine araştırdığı VRChat uygulaması, kullanıcıların 3D avatarlarla keşfedebilecekleri çevrimiçi bir sanal platformVRChat, Facebook yapımı olmasa da, Facebook'un Meta Quest başlığındaki uygulama mağazasından yaş doğrulama kontrolü olmaksızın indirilebiliyor, tek şart bir Facebook hesabı sahibi olmak. Burada sahte bir profil oluşturan BBC News araştırmacısının gerçek kimliği kontrol edilmedi. VRChat'in içinde kullanıcıların buluşabileceği odalar var: Bazıları bir McDonald's restoranı gibi gündelik hayattan, ama bazılarında da direk dansı ve striptiz kulüpleri var. Buralarda çocuklarla yetişkinler serbestçe kaynaşıyor. BBC News araştırmacısına yaklaşan erkeklerden biri, avatarların 'soyunabileceğini ve ağza alınmayacak şeyler yapabileceğini' söyledi, diğerleri 'erotik rol yapma' hakkında konuştu.BBC araştırmacısı Jess Sherwood, çocuklara yönelik reklam yapan VRChat'te yetişkinlere hitap eden deneyimle karşılaştığını belirterek, şu gözlemlerini aktardı:"Odaların çoğunda pembe neon ışıkları ve açık seks ortamı var. Amsterdam'ın 'kırmızı ışık' bölgesi ya da Londra'nın Soho mahallesinin arka sokaklarına benziyor. Seks oyuncakları sergileniyor. Oyuncuların kontrol edebildiği bir müzik çalıyor. Yerde büyük gruplar halinde seks simülasyonu yapanlar var, çocukların yetişkin çiftler gibi konuşması benzeri birbirleriyle konuşuyorlar. Bir kere girdiniz mi önünüzdeki seçenekler, kalıp izlemek, çoğu buna benzeyen başka bir odaya geçmek ya da bana çok kere teklif edildiği gibi oyuna katılmak oluyor."Britanya'daki Ulusal Çocuklara Zulmü Önleme Derneği (National Society for the Prevention of Cruelty to Children/NSPCC), bulgular karşısında 'şok ve kızgınlık' açıkladı. Dernek, metaverse dünyasındaki bazı uygulamaların 'tasarımları gereği tehlikeli' olduğu uyarısını yaparak güvenliği artırıcı önlemlerin bir an önce alınmasını talep etti. NSPCC'nin çevrimiçi çocuk güvenliği politikası başkanı Andy Burrows, BBC News araştırmasında çocuklara yönelik 'risklerin zehirli bir kombinasyonunun' saptandığını söyledi.Teknoloji şirketlerinin sosyal medyanın birinci kuşak platformlarının hatalarından çok az ders çıkardığını belirten Burrows, "Bu tasarımı itibariyle tehlikeli bir ürün, çünkü güvenlikle ilgili kontrol yok ve ihmal var. Güvenlik konusunun değerlendirildiğine dair hiç bir işaret olmayan ürünlerin piyasaya sürüldüğünü görüyoruz" dedi.

