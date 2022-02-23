https://tr.sputniknews.com/20220223/meteorolojiden-ege-icin-firtina-uyarisi-1054175233.html

Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiği belirtilerek, denizciler ve vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T22:24+0300

2022-02-23T22:24+0300

2022-02-23T22:24+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ege bölgesi

ege denizi

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgarın, sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde Ege'nin kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi. Öte yandan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

ege bölgesi

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