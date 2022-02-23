https://tr.sputniknews.com/20220223/metin-senturk-herhalde-en-mutlu-fenerbahceli-benim-bu-halini-gormuyorum-1054160611.html

Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum

Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum

Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:35+0300

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spor

metin şentürk

fenerbahçe

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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün, Twitter hesabından performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211031/fenerbahce-taraftari-ali-koc-icin-dagittigi-lokumlarin-parasini-geri-istedi-1050343033.html

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metin şentürk, fenerbahçe