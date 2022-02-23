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Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum
Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum
Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
metin şentürk
fenerbahçe
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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün, Twitter hesabından performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/fenerbahce-taraftari-ali-koc-icin-dagittigi-lokumlarin-parasini-geri-istedi-1050343033.html
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metin şentürk, fenerbahçe

Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum

14:35 23.02.2022 (güncellendi: 14:39 23.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterMetin Şentürk
Metin Şentürk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün, Twitter hesabından performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.
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