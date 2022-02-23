https://tr.sputniknews.com/20220223/metin-senturk-herhalde-en-mutlu-fenerbahceli-benim-bu-halini-gormuyorum-1054160611.html
Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum
Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum
Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:35+0300
2022-02-23T14:35+0300
2022-02-23T14:39+0300
spor
metin şentürk
fenerbahçe
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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün, Twitter hesabından performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/fenerbahce-taraftari-ali-koc-icin-dagittigi-lokumlarin-parasini-geri-istedi-1050343033.html
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metin şentürk, fenerbahçe
Metin Şentürk: Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim, bu halini görmüyorum
14:35 23.02.2022 (güncellendi: 14:39 23.02.2022) Abone ol
Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün, Twitter hesabından performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.