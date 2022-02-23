https://tr.sputniknews.com/20220223/mozambik-elon-muskin-starlink-sirketine-lisans-veren-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1054165399.html
Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu
Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T15:57+0300
2022-02-23T15:57+0300
2022-02-23T16:01+0300
starlink
dünya
mozambik
roket
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Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı belirtildi.Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğu vurgulandı.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/spacex-46-starlink-uydusunu-daha-uzaya-firlatti-1054120799.html
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starlink, mozambik, roket, elon musk
Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu
15:57 23.02.2022 (güncellendi: 16:01 23.02.2022) Abone ol
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.
Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.
Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı belirtildi.
Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğu vurgulandı.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.
Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.