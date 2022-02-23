https://tr.sputniknews.com/20220223/mozambik-elon-muskin-starlink-sirketine-lisans-veren-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1054165399.html

Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu

Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu

Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T15:57+0300

2022-02-23T15:57+0300

2022-02-23T16:01+0300

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roket

elon musk

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Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı belirtildi.Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğu vurgulandı.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220222/spacex-46-starlink-uydusunu-daha-uzaya-firlatti-1054120799.html

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starlink, mozambik, roket, elon musk