Türkiye
Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220223/mozambik-elon-muskin-starlink-sirketine-lisans-veren-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1054165399.html
Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu
Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T15:57+0300
2022-02-23T16:01+0300
starlink
dünya
mozambik
roket
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/61/1040656194_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_ebbd2f4b4c68647f2981f19bebe62cd9.jpg
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı belirtildi.Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğu vurgulandı.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/spacex-46-starlink-uydusunu-daha-uzaya-firlatti-1054120799.html
mozambik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/61/1040656194_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_bbbe167afe2be22d18d7614fdf468ac8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
starlink, mozambik, roket, elon musk

Mozambik, Elon Musk'ın Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu

15:57 23.02.2022 (güncellendi: 16:01 23.02.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTElon Musk'ın Starlink projesi
Elon Musk'ın Starlink projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
Abone olGoogle news
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.
Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.
Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.
Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı belirtildi.
Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğu vurgulandı.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.
Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
SpaceX, Starlink uyduları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
YAŞAM
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
Dün, 14:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала