https://tr.sputniknews.com/20220223/mutlu-kayanin-ablasini-olduren-erkek-arkadasi-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1054171085.html

Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve 6 yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T19:23+0300

2022-02-23T19:23+0300

2022-02-23T19:23+0300

türkiye

mutlu kaya

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadın cinayeti

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Yusuf Çalışkan'ın hazır bulunduğu Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına maktulün kardeşi Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı.Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.Son kez dinlenen sanık Çalışkan şöyle konuştu:Maktulün annesi Hanım, kardeşi Mutlu ve ablası Songül Kaya ise sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.Mahkeme, sanık Çalışkan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.Kararın ardından duruşma salonundan çıkan maktulün yakınları fenalık geçirdi.Tekerlekli sandalyeyle katıldığı duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere kararı değerlendiren Mutlu Kaya, "Cani hak ettiği cezayı aldı. İnşallah kararı Yargıtay da onar. Zaten ablam öldü ve gitti. Buradaki amacım bu karar tüm katledilen tüm kadınlara karşı uygulansın. Bu kararlar kadın cinayetlerine güç olur. Bana saldıran kişi hak ettiği cezayı almadı. Ablamın mahkemesini kazandık. Bundan sonraki süreçte bana saldıran kişiye yeniden dava açacağım. Onun yeniden yargılanmasını isteyeceğim" ifadesini kullandı.Merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de TOKİ sosyal konutlardaki evinde Dilek Kaya (35) ile erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan arasında çıkan tartışmada Kaya tabancayla vurularak öldürülmüştü.

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mutlu kaya, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti