New York Times: ABD ve NATO masum seyirciler değil

New York Times: ABD ve NATO masum seyirciler değil

ABD merkezli New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede, NATO ve ABD'nin Rusya'yı kışkırtan hareketlerinin bugünkü duruma giden yolda hatalı adımlar... 23.02.2022

The New York Times yazarı Thomas L. Friedman "Bu Putin'in Savaşı. Lakin ABD ve NATO da masum seyirciler değiller" başlıklı bir yazı kaleme aldı.'ABD yangını körükledi, tamamen masum olduğu söylenemez'Sol'un aktardığı yazıya göre, Putin'in savaşında ABD de yangını körükledi ve tamamen masum olduğu söylenemez. Putin'in Ukrayna'daki etki alanını terk etmeyi hem stratejik bir kayıp hem de kişisel ve ulusal bir aşağılama olarak gördüğünü öne süren Friedman, Putin'in pazartesi günü yaptığı konuşmayı hatırlatarak Ukrayna'nın Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylediğini belirtiyor.Friedman, Ukraynalıların NATO'dan çok AB'ye katılmak istediğini belirterek, Putin'in bir analoji kurulacak olsa aslında "Yanlış adama aşık oldunuz. Ne NATO'yla ne de AB'yle kaçabilirsiniz. Eğer hükümetinizi ölümüne dövüp eve geri getirmem gerekiyorsa da yaparım" diyerek Ukrayna'ya bağlılığını belirttiğini yazdı.'Yangını körükleyen iki olay'Friedman'a göre, bu süreçte yangını körükleyen iki olay var. Birincisi, Sovyetler Birliği'nin çözülüşünden sonra ABD'nin NATO'yu genişletme yönündeki kötü düşünülmüş kararı. İkincisi ise Putin'in Rusya'yı komşularıyla yakınlaştıracak ve kendi insanlarını tutabilecek bir ekonomik model inşa edemese dahi NATO'nun Rusya sınırlarında genişlemesini birleştirici bir faktör olarak kullanması.'Rusya ile daha yakın çalışıyorduk ve NATO'nun düşman değil de dost olabileceği fikrine alışmaya başlamışlardı'Friedman, Clinton hükümetinde savunma bakanı olan William Perry'nin 2016'daki, "Son birkaç yılda, suçun çoğu Putin'in eylemlerine atılabilir. Ancak başlangıçta ABD'nin suçlamaların çoğunu hak ettiğini söyleyebiliriz. Bizi gerçekten kötü yola sokan ilk eylemimiz, NATO'nun genişlemeye başlaması ve Rusya'nın sınır komşusu olan Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya katılmasıydı. O zamanlar Rusya ile daha yakın çalışıyorduk ve NATO'nun düşman değil de dost olabileceği fikrine alışmaya başlamışlardı, ama NATO'nun hemen sınırlarında olmasından rahatsız oldular ve ilerlememiz için güçlü bir çağrıda bulundular" sözlerini anımsattı.Friedman, Mayıs 1998'de ABD Senatosu'nun NATO'nun genişlemesini onayladıktan sonra, 'Sovyetler Birliği'nin kontrol altına alınmasının mimarı' olarak tanımladığı George Kennan'ı aradığını, Kennan'ın da, "Bence bu yeni bir soğuk savaşın başlangıcı. Rusların kademeli olarak olumsuz tepkiler vereceğini ve bu kararın politikalarını etkileyeceğini düşünüyorum. Bence bu trajik bir hata. Bu karar için hiçbir sebep yoktu. Kimse kimseyi tehdit etmiyordu. Bu genişleme, bu ülkenin kurucu babalarını mezarlarında ters çevirecek. Her ne kadar ne ciddi bir kaynağımız ne de niyetimiz olmamasına rağmen bir dizi ülkeyi korumak için imza attık. NATO'nun genişlemesi, dış ilişkilerle gerçek bir ilgisi olmayan bir Senato tarafından yapılan tasasız bir eylemdi. Beni rahatsız eden, tüm Senato tartışmasının ne kadar yüzeysel ve yanlış bilgilendirilmiş olduğu. Batı Avrupa'ya saldırmak için can atan bir ülke olarak Rusya'ya yapılan göndermeler beni özellikle rahatsız etti. İnsanlar anlamıyor mu? Soğuk Savaş'taki farklılıklarımız Sovyet Komünist rejimiyleydi. Ve şimdi, o Sovyet rejimini ortadan kaldırmak için tarihin en büyük kansız devrimini gerçekleştiren insanlara sırtımızı dönüyoruz. Ve Rusya'nın demokrasisi, Rusya'ya karşı savunmak için imza attığımız bu ülkelerden herhangi biri kadar, hatta daha da ileri düzeydedir. Tabii ki Rusya'dan kötü bir tepki gelecek ve ardından NATO'yu genişletenler, size her zaman Rusların böyle olduğunu söylediğimizi söyleyecekler. Ama bu tamamen yanlış" diyerek alınan karara tepki gösterdiğini belirtti.Şu anki durumun tam olarak Kennan'ın söylediklerini doğruladığını, "İşte TAM OLARAK yaşananlar budur." diye belirtti.Friedman, Putin'in başlangıçtan 2008'e kadar NATO'nun genişlemesi konusunda sadece homurdandığını ama daha fazla bir şey yapmadığını hatırlattı. Bu dönemde Rusya ekonomisinin de canlanmasının bir neden olduğunu ama sonrasında Rusya ekonomisi durgunlaştıkça harekete geçtiğini belirtti. Putin'in Rusya halklarını NATO genişlemesi tehdidi etrafında topladığını belirtilen yazıda, aynı Çin'in uzun yıllarca Batı tarafından küçük düşürülmesinin ardından Deng Şioping'in yaptığı gibi Batı'ya karşılık harekete geçtiği belirtildi.Friedman yazısını, "Bu Putin'in savaşı. Lakin ABD ve NATO, onun gelişimini izleyen masum seyirciler değiller." diyerek bitirdi.

