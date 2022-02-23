Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220223/okul-muduru-ogrenciye-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054143315.html
Okul müdürü, öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Okul müdürü, öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T02:52+0300
2022-02-23T02:52+0300
türkiye
zonguldak
alaplı
okul
müdür
öğrenci
taciz
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054143290_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e550cad0dff5e0ce1f3aca9b37629cb5.jpg
Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul’unda meydana geldi. İddia göre, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu. Savcı, hem okul müdürü M.Ş.’nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.’nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş.’nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
zonguldak
alaplı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054143290_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_59850f34c4236288463fdc121a65afce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, alaplı, okul, müdür, öğrenci, taciz, tutuklama

Okul müdürü, öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

02:52 23.02.2022
© İHA / ERTUĞRUL YÜKSELZonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA / ERTUĞRUL YÜKSEL
Abone olGoogle news
Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul’unda meydana geldi.
İddia göre, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu. Savcı, hem okul müdürü M.Ş.’nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.’nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş.’nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала