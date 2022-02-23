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https://tr.sputniknews.com/20220223/olen-kedinin-karnini-acip-yavrularini-kalp-masajiyla-kurtardi-1054153667.html
Ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı
Ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyenin kültür merkezinde el sanatları öğretmenliği yapan Ümmühan Özdemir Sivas, köpek saldırısında ölen hamile kedinin karnını... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T12:11+0300
2022-02-23T12:11+0300
yaşam
kedi
kalp masajı
bursa
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İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nin önünde hamile bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu merkezde el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi. Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince acil müdahale etti. Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavru kediyi çıkartarak her birine kalp masajı yaptı. 10 dakikalık müdahale ile kurtulan yavrular daha sonra belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne haber verildi. 'Acil bir karar vermek gerekiyordu'Ümmühan Özdemir olayla ilgili şöyle konuştu: "Merkezimizin yakınında bir köpeğin saldırması sonucu sokak kedimiz öldü. Hayvanın hamile olduğunu anladık. Buradaki arkadaşlarımız yaşantımdan dolayı hayvanlara olan alakamı bildikleri için beni çağırdılar. Anne kedi ölüydü ancak karnında yavruların canlı olduğunu fark ettik. Hayvanı alarak yukarı çıkardım. Müdahale ettik ve karnındaki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler, şu an hayatta. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim ettik. Bu olayda acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular, bir iki dakika içerisinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp, beklesek yavruları kurtaramazdık.'Çok ciddi bir cesaret'Olayın duyulmasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'ı makamında kabul etti. Sivas'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür eden Taban, "Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde, bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu. Nihayetinde bir canlı var ortada. Benim kurumumdan, ailemizin içerisinden böyle bir şey çıkması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
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kedi, kalp masajı, bursa

Ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı

12:11 23.02.2022
© DHAÖlen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı
Ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyenin kültür merkezinde el sanatları öğretmenliği yapan Ümmühan Özdemir Sivas, köpek saldırısında ölen hamile kedinin karnını açarak 3 yavruyu kalp mesajı ile kurtardı. Sivas, "Bu olayda acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular, bir iki dakika içerisinde nefessizlikten öleceklerdi" dedi.
İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nin önünde hamile bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu merkezde el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi.
Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince acil müdahale etti. Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavru kediyi çıkartarak her birine kalp masajı yaptı. 10 dakikalık müdahale ile kurtulan yavrular daha sonra belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne haber verildi.

'Acil bir karar vermek gerekiyordu'

Ümmühan Özdemir olayla ilgili şöyle konuştu:
"Merkezimizin yakınında bir köpeğin saldırması sonucu sokak kedimiz öldü. Hayvanın hamile olduğunu anladık. Buradaki arkadaşlarımız yaşantımdan dolayı hayvanlara olan alakamı bildikleri için beni çağırdılar. Anne kedi ölüydü ancak karnında yavruların canlı olduğunu fark ettik. Hayvanı alarak yukarı çıkardım. Müdahale ettik ve karnındaki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler, şu an hayatta. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim ettik. Bu olayda acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular, bir iki dakika içerisinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp, beklesek yavruları kurtaramazdık.

'Çok ciddi bir cesaret'

Olayın duyulmasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'ı makamında kabul etti. Sivas'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür eden Taban, "Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde, bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu. Nihayetinde bir canlı var ortada. Benim kurumumdan, ailemizin içerisinden böyle bir şey çıkması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
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