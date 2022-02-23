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https://tr.sputniknews.com/20220223/ozel-harekat-sube-muduru-hayrettin-eren-senegalde-gecirdigi-kalp-krizi-sonucu-hayatini-kaybetti-1054143452.html
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
senegal
türkiye
recep tayyip erdoğan
özel harekat polisi
kalp krizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
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senegal, türkiye, recep tayyip erdoğan, özel harekat polisi, kalp krizi

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

03:01 23.02.2022 (güncellendi: 03:06 23.02.2022)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti.
Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
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