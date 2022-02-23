https://tr.sputniknews.com/20220223/ozel-harekat-sube-muduru-hayrettin-eren-senegalde-gecirdigi-kalp-krizi-sonucu-hayatini-kaybetti-1054143452.html
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T03:01+0300
2022-02-23T03:01+0300
2022-02-23T03:06+0300
türkiye
senegal
türkiye
recep tayyip erdoğan
özel harekat polisi
kalp krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054143561_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_5543f27e4a7335d2c1448c9b58789079.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
türkiye
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054143561_26:0:1125:824_1920x0_80_0_0_d262baf54df3a50c7b95542d39c65878.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
senegal, türkiye, recep tayyip erdoğan, özel harekat polisi, kalp krizi
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
03:01 23.02.2022 (güncellendi: 03:06 23.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti.
Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.