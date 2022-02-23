https://tr.sputniknews.com/20220223/paranin-uzerindeki-yaziyi-goren-esnaf-5-liranin-sahibini-ariyor-1054148756.html
Paranın üzerindeki yazıyı gören esnaf, 5 liranın sahibini arıyor
Paranın üzerindeki yazıyı gören esnaf, 5 liranın sahibini arıyor
Adana’da bir market sahibi, üzerinde “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notu yazan 5... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T10:36+0300
2022-02-23T10:36+0300
2022-02-23T10:37+0300
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adana
market
para
baba
vefat
lira
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Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce şaşırıp üzüldü. Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, “Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/esenlerde-cikan-binada-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-sahibi-goz-yaslarini-tutamadi-1054064161.html
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Paranın üzerindeki yazıyı gören esnaf, 5 liranın sahibini arıyor
10:36 23.02.2022 (güncellendi: 10:37 23.02.2022) Abone ol
Adana’da bir market sahibi, üzerinde “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notu yazan 5 liranın sahibini arıyor.
Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce şaşırıp üzüldü. Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.
Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, “Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim” dedi.