https://tr.sputniknews.com/20220223/paspas-yakip-tehdit-yazisi-yazmisti-bu-kez-evi-atese-vermek-istedi-1054150579.html

Paspas yakıp tehdit yazısı yazmıştı, bu kez evi ateşe vermek istedi

Paspas yakıp tehdit yazısı yazmıştı, bu kez evi ateşe vermek istedi

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı belirtilen... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T11:29+0300

2022-02-23T11:29+0300

2022-02-23T11:29+0300

türkiye

apartman

avcılar

istanbul

komşu

ateş

ev

yangın

paspas

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Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi geçen pazartesi günü paspas ve sayaç kutularını yakmıştı.'Hasan' isimli kişi dün saat 20.30 sıralarında evine gizlice girdikten sonra giysilerini üst üste yığıp ateşe verdikten sonra kaçtı.Evden dumanların yükseldiğini gören çevre binalarda oturanlar 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu.Sevk edilen itfaiye ekipleri kapısı açık, komşularının kovalarla su taşıyarak üzerine dökmeye çalıştığı giysileri söndürdü.Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de giysileri ateşe veren kişinin burada gizlenmiş olabileceği göz önüne alınarak dubleks olduğu görülen evin her tarafını aradı.Ancak kimseyi bulamadı. Küçük çocuğu ve eşi ile evi terk ettiği görülen kişinin yakalanabilmesi amacıyla polis araştırma başlattı. Bina sakinleri 18 Şubat'ta kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile elektrikleri kesilen bu kişinin bina sakinlerine düşmanlık beslediğini, duvarlarına 'Hepiniz öleceksiniz' diye yazdığını, araçlarını çizdiğini, paspas ve su sayaç kutularını tiner dökerek yaktığını, şimdi de evindeki eşyaları tutuşturarak binayı yakmak istediğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211012/5-cocugun-oldugu-servisin-kapisi-iple-bagliydi-iddiasi-1049756808.html

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