https://tr.sputniknews.com/20220223/putin-rusyanin-esit-guvenlik-sistemi-kurma-cagrilari-yanitsiz-kaliyor-1054141178.html

Putin: Rusya'nın eşit güvenlik sistemi kurma çağrıları yanıtsız kalıyor

Putin: Rusya'nın eşit güvenlik sistemi kurma çağrıları yanıtsız kalıyor

Rusya lideri Putin, Moskova’nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi inşa etme çağrılarının cevapsız kaldığını, fakat Rusya'nın karmaşık sorunların çözümünde... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T00:48+0300

2022-02-23T00:48+0300

2022-02-23T01:03+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla yaptığı kutlama konuşmasında Moskova’nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi inşa etme çağrılarının cevapsız kaldığını, fakat Rusya'nın karmaşık sorunların çözümünde doğrudan ve dürüst diyaloga açık olduğunu söyledi.Rus lider, “Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrılarımız yanıtsız bırakılıyor. Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloga, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır” diye konuştu.‘Denetimler ve tatbikatlar, Rus ordusunun içindeki uyumun ciddi şekilde arttığını gösterdi’Rus Silahlı Kuvvetleri’nin artık daha mobil hale geldiklerini ve yeni muharebe deneyimi kazandıklarını vurgulayan Putin, “Suriye'deki operasyon sırasında ordu, en karmaşık görevleri çözebileceğini uygulamada kanıtladı. Birimlerin ve birliklerin hazırlık seviyesi ve uyumu önemli ölçüde arttı. Bunu ani denetimler, manevralar, müttefiklerimizin katılımı ile yapılanlar da dahil olmak üzere düzenli büyük ölçekli tatbikatlar, ayrıca sorumlu barışı koruma operasyonları açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

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