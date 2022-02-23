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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/putin-rusyanin-esit-guvenlik-sistemi-kurma-cagrilari-yanitsiz-kaliyor-1054141178.html
Putin: Rusya'nın eşit güvenlik sistemi kurma çağrıları yanıtsız kalıyor
Putin: Rusya'nın eşit güvenlik sistemi kurma çağrıları yanıtsız kalıyor
Rusya lideri Putin, Moskova’nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi inşa etme çağrılarının cevapsız kaldığını, fakat Rusya'nın karmaşık sorunların çözümünde... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T00:48+0300
2022-02-23T01:03+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla yaptığı kutlama konuşmasında Moskova’nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi inşa etme çağrılarının cevapsız kaldığını, fakat Rusya'nın karmaşık sorunların çözümünde doğrudan ve dürüst diyaloga açık olduğunu söyledi.Rus lider, “Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrılarımız yanıtsız bırakılıyor. Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloga, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır” diye konuştu.‘Denetimler ve tatbikatlar, Rus ordusunun içindeki uyumun ciddi şekilde arttığını gösterdi’Rus Silahlı Kuvvetleri’nin artık daha mobil hale geldiklerini ve yeni muharebe deneyimi kazandıklarını vurgulayan Putin, “Suriye'deki operasyon sırasında ordu, en karmaşık görevleri çözebileceğini uygulamada kanıtladı. Birimlerin ve birliklerin hazırlık seviyesi ve uyumu önemli ölçüde arttı. Bunu ani denetimler, manevralar, müttefiklerimizin katılımı ile yapılanlar da dahil olmak üzere düzenli büyük ölçekli tatbikatlar, ayrıca sorumlu barışı koruma operasyonları açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-baskani-bidendan-ukrayna-aciklamasi-1054137297.html
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rusya, vladimir putin

Putin: Rusya'nın eşit güvenlik sistemi kurma çağrıları yanıtsız kalıyor

00:48 23.02.2022 (güncellendi: 01:03 23.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Moskova’nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi inşa etme çağrılarının cevapsız kaldığını, fakat Rusya'nın karmaşık sorunların çözümünde doğrudan ve dürüst diyaloga açık olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla yaptığı kutlama konuşmasında Moskova’nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi inşa etme çağrılarının cevapsız kaldığını, fakat Rusya'nın karmaşık sorunların çözümünde doğrudan ve dürüst diyaloga açık olduğunu söyledi.

Rus lider, “Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrılarımız yanıtsız bırakılıyor. Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloga, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır” diye konuştu.

‘Denetimler ve tatbikatlar, Rus ordusunun içindeki uyumun ciddi şekilde arttığını gösterdi’

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin artık daha mobil hale geldiklerini ve yeni muharebe deneyimi kazandıklarını vurgulayan Putin, “Suriye'deki operasyon sırasında ordu, en karmaşık görevleri çözebileceğini uygulamada kanıtladı. Birimlerin ve birliklerin hazırlık seviyesi ve uyumu önemli ölçüde arttı. Bunu ani denetimler, manevralar, müttefiklerimizin katılımı ile yapılanlar da dahil olmak üzere düzenli büyük ölçekli tatbikatlar, ayrıca sorumlu barışı koruma operasyonları açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
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