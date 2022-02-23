Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220223/sabah-yazari-bogazin-siluetini-bozmaktan-yargilanacaklar-1054145743.html
Sabah yazarı Güngör: Boğaz'ın silüetini bozmaktan yargılanacaklar
Sabah yazarı Güngör: Boğaz'ın silüetini bozmaktan yargılanacaklar
Sabah yazarı Dilek Güngör, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait ARI Teknokent binasının boğazın silüetini bozmaktan dolayı mahkemelik olduğunu yazdı. Güngör... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T07:50+0300
2022-02-23T07:50+0300
türkiye
itü ari teknokent
istanbul teknik üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054145718_0:0:741:416_1920x0_80_0_0_06db6fda0bd4a6e61bc4994d855ba278.jpg
Güngör, bugünkü köşe yazısında “İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent'in yönetimleri Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde devasa binayı izinsiz, ruhsatsız Boğaz'ın kenarına kondurmuşlar” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyarısına rağmen yönetimin bir şey yapmadığını belirten Güngör, bakanlığın son olarak kaçak yapıyla ilgili olarak şikayette bulunduğunu ve savcılığın devreye girip İstanbul 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını belirtti.“Dava dilekçesindeki isimleri görünce şaşırmamak elde değil” diye devam eden Güngör, şunları yazdı:"Misal, eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten Mehmet İbrahimiye'ye kadar İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent'in yönetimindeki birçok isim (çoğu mimar, mühendis) Boğaziçi Kanunu'nu bile bile dikey binaları Boğaz'a yapıştırmışlar! Şimdi bu isimler Boğaz silüetini bozmaktan hapis ile yargılanacak. Biliyorsunuz, Boğaziçi Kanunu'na muhalefet edenlere ağır cezai müeyyideler uygulanıyor. Dava da hem Boğaziçi Kanunu 18/1 maddesini hem de Türk Ceza Kanunu'nun 184/1 maddesini ihlalden açılmış. Boğaziçi Kanunu'na göre, Boğaziçi alanında doğal yapıyı tahrip edip, ruhsatsız inşaat yapanlara bir yıla kadar hapis, 500 bin TL'ye kadar para cezası verilebiliyor. Hatta TCK maddesi daha ağır… Yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiler beş yıla kadar hapse mahkum olabiliyor. Kaçak binalarla ilgili davanın ilk duruşması 14 Haziran'da yapılacak. Bakalım süreç nereye evrilecek?"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054145718_92:0:647:416_1920x0_80_0_0_40a2743c042c5921522eaa3313df6a50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
itü ari teknokent, istanbul teknik üniversitesi

Sabah yazarı Güngör: Boğaz'ın silüetini bozmaktan yargılanacaklar

07:50 23.02.2022
© AAİTÜ teknokent
İTÜ teknokent - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Sabah yazarı Dilek Güngör, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait ARI Teknokent binasının boğazın silüetini bozmaktan dolayı mahkemelik olduğunu yazdı. Güngör, dava dilekçesinde eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in de isminin olduğunu söyledi.
Güngör, bugünkü köşe yazısında “İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent'in yönetimleri Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde devasa binayı izinsiz, ruhsatsız Boğaz'ın kenarına kondurmuşlar” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyarısına rağmen yönetimin bir şey yapmadığını belirten Güngör, bakanlığın son olarak kaçak yapıyla ilgili olarak şikayette bulunduğunu ve savcılığın devreye girip İstanbul 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını belirtti.
“Dava dilekçesindeki isimleri görünce şaşırmamak elde değil” diye devam eden Güngör, şunları yazdı:
"Misal, eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten Mehmet İbrahimiye'ye kadar İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent'in yönetimindeki birçok isim (çoğu mimar, mühendis) Boğaziçi Kanunu'nu bile bile dikey binaları Boğaz'a yapıştırmışlar! Şimdi bu isimler Boğaz silüetini bozmaktan hapis ile yargılanacak. Biliyorsunuz, Boğaziçi Kanunu'na muhalefet edenlere ağır cezai müeyyideler uygulanıyor. Dava da hem Boğaziçi Kanunu 18/1 maddesini hem de Türk Ceza Kanunu'nun 184/1 maddesini ihlalden açılmış. Boğaziçi Kanunu'na göre, Boğaziçi alanında doğal yapıyı tahrip edip, ruhsatsız inşaat yapanlara bir yıla kadar hapis, 500 bin TL'ye kadar para cezası verilebiliyor. Hatta TCK maddesi daha ağır… Yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiler beş yıla kadar hapse mahkum olabiliyor. Kaçak binalarla ilgili davanın ilk duruşması 14 Haziran'da yapılacak. Bakalım süreç nereye evrilecek?"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала