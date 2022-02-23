https://tr.sputniknews.com/20220223/sabah-yazari-bogazin-siluetini-bozmaktan-yargilanacaklar-1054145743.html

Sabah yazarı Güngör: Boğaz'ın silüetini bozmaktan yargılanacaklar

Sabah yazarı Güngör: Boğaz'ın silüetini bozmaktan yargılanacaklar

Sabah yazarı Dilek Güngör, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait ARI Teknokent binasının boğazın silüetini bozmaktan dolayı mahkemelik olduğunu yazdı. Güngör... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T07:50+0300

2022-02-23T07:50+0300

2022-02-23T07:50+0300

türkiye

itü ari teknokent

istanbul teknik üniversitesi

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Güngör, bugünkü köşe yazısında “İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent'in yönetimleri Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde devasa binayı izinsiz, ruhsatsız Boğaz'ın kenarına kondurmuşlar” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyarısına rağmen yönetimin bir şey yapmadığını belirten Güngör, bakanlığın son olarak kaçak yapıyla ilgili olarak şikayette bulunduğunu ve savcılığın devreye girip İstanbul 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını belirtti.“Dava dilekçesindeki isimleri görünce şaşırmamak elde değil” diye devam eden Güngör, şunları yazdı:"Misal, eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten Mehmet İbrahimiye'ye kadar İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent'in yönetimindeki birçok isim (çoğu mimar, mühendis) Boğaziçi Kanunu'nu bile bile dikey binaları Boğaz'a yapıştırmışlar! Şimdi bu isimler Boğaz silüetini bozmaktan hapis ile yargılanacak. Biliyorsunuz, Boğaziçi Kanunu'na muhalefet edenlere ağır cezai müeyyideler uygulanıyor. Dava da hem Boğaziçi Kanunu 18/1 maddesini hem de Türk Ceza Kanunu'nun 184/1 maddesini ihlalden açılmış. Boğaziçi Kanunu'na göre, Boğaziçi alanında doğal yapıyı tahrip edip, ruhsatsız inşaat yapanlara bir yıla kadar hapis, 500 bin TL'ye kadar para cezası verilebiliyor. Hatta TCK maddesi daha ağır… Yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiler beş yıla kadar hapse mahkum olabiliyor. Kaçak binalarla ilgili davanın ilk duruşması 14 Haziran'da yapılacak. Bakalım süreç nereye evrilecek?"

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itü ari teknokent, istanbul teknik üniversitesi