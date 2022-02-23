https://tr.sputniknews.com/20220223/sabiha-gokcende-taksi-duragi-gorevlisi-sofore-ve-yolcuya-saldirdi-telsizlerle-vurmaya-basladilar-1054148148.html

Sabiha Gökçen'de taksi durağı görevlisi şoföre ve yolcuya saldırdı: 'Telsizlerle vurmaya başladılar'

Sabiha Gökçen'de taksi durağı görevlisi şoföre ve yolcuya saldırdı: 'Telsizlerle vurmaya başladılar'

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Havalimanı taksisi olmadığı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T10:15+0300

2022-02-23T10:15+0300

2022-02-23T10:15+0300

türkiye

sabiha gökçen

taksi

darp

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Geçen pazar günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Turgay Söklü isimli taksi sürücüsü havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının saldırısına uğradı. Araca binmeye hazırlanan müşteri ise ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahyanın arkadaşları tarafından darb edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, darp edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü, şikayetçi oldu. “Telsizlerle kafama vurmaya başladı”Söklü, “Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

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sabiha gökçen, taksi, darp