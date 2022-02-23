https://tr.sputniknews.com/20220223/soyludan-gulistan-doku-aciklamasi-devletin-tum-imkanlariyla-ciddi-bir-gayret-ortaya-konulmustur-1054169957.html

Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Devletin tüm imkanlarıyla ciddi bir gayret ortaya konulmuştur

Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Devletin tüm imkanlarıyla ciddi bir gayret ortaya konulmuştur

İçişleri Bakanı Soylu, "Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 261 gün süren arama kurtarma çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T18:38+0300

2022-02-23T18:38+0300

2022-02-23T18:42+0300

türkiye

gülistan doku

süleyman soylu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

meral akşener

iyi parti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, 2 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili açıklama yaptı.Üniversite öğrencisi Doku'yu bulmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Soylu, "Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinden beri kaybolmasının ardından milletçe büyük bir üzüntü yaşanmış ve hem ailesinin acısını paylaşmak, kendilerine destek olmak hem de sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek üzere devletin tüm imkânlarıyla ve samimiyetle ciddi bir gayret ortaya koyulmuştur" dedi.Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepkiKılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:Doku'nun bulunması için özel bir ekip kurulduğunu ifade eden Soylu, "Gülistan Doku’nun kaybolması olayı ile ilgili olarak ilk andan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir İstihbarat Şube Müdürü başkanlığında, KOM, İstihbarat ve Siber Suçlar birimlerinden uzmanlardan oluşan ortak bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekip Tunceli’ye gönderilmiş ve eldeki tüm delil ve bulgular, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde sahada titizlikle takip edilmiştir. Kayıp ihbarının alındığı ilk andan itibaren, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arama çalışmalarına başlanmış, Tunceli ilindeki tüm giriş çıkış noktalarındaki MOBESE kameraları ve 863 araç geçişine ait PTS kayıtları taranmıştır. Soruşturma boyunca bilgi sahibi 219 kişi, 2 müşteki ve 1 şüpheli ile görüşme yapılmış, araç kameraları ve HTS kayıtları dahil eldeki bütün alternatifler titizlikle incelenmiştir" açıklamasını yaptı.'Su altı ve su üstü arama çalışmaları titizlikle yürütüldü'Su altı ve su üstü arama çalışmalarının da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Soylu, şöyle devam etti:'Arama çalışmaları 261 gün aralıksız devam etti'Arama çalışmalarının 261 gün aralıksız sürdüğünü aktaran Soylu, "Bütün bunların yanı sıra; Sarı Saltuk Viyadüğü(Dinar Köprüsü) civarı ile 1 km. üstü ve 1 km. baraj bendine doğru su altı ve su üstü arama faaliyetleri icra edilmiş, baraj gölü botlarla günlük olarak taranmıştır. 15 Ekim 2020 tarihinde Uzunçayır Baraj Gölü’nden başlatılan ikinci tarama; öğretmenevi’nden Uzunçayır Baraj bendine kadar row ve dalgıçlarla su altı araması şeklinde yapılmıştır. Gülistan Doku’nun 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır" dedi.'Ailenin bilgilendirilmediği iddiaları tamamen yalandır'Yapılan çalışmalarla ilgili Doku'nun ailesinin bilgilendirilmediği iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Soylu, "Gülistan Doku’nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır. Bu elim hadise, ilk anından bugüne kadar her aşamasında bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takibinde olmuştur. Kendileri aile ile hem telefonla hem de Elazığ ziyareti sırasında bizzat yüz yüze görüşmüştür. Ayrıca Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve İçişleri Bakanı olarak bizzat kendim, Elazığ’da, Ankara’da ve Tunceli’de aile ile defalarca görüşme gerçekleştirdik ve her süreçte bilgilendirdik. Ayrıca; Valilerimiz, arama kurtarma birimlerimiz, arama çalışmalarının her safhasında; yine konuyla ilgili kurulan özel ekibimiz, yürütülen çalışmanın bir çok bölümünde, aileyi sık sık bilgilendirmiştir. Bizatihi aile üyeleri, arama kurtarma çalışmalarını ve tüm detayları, olay yerinde de takip etmiştir" sözlerine yer verdi.'Herhangi bir zaafiyet söz konusu değildir'Arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir zaafiyetin söz konusu olmadığını belirten Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak, arama ve kurtarma faaliyetleri için ayrı bir eğitim, ayrı bir yapılanma ve ayrı bir kapasite ayırmış bulunmaktayız. Burada herhangi bir zaafiyet söz konusu değildir. Son yıllarda üst üste yaşadığımız afetlerde de benzer arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Rize’deki sel afetinde kaybolan 2 vatandaşımız için 65 gün; Giresun’da 4 kayıp vatandaşımız için 76 gün; Kastamonu sel afetinde kayıp 8 vatandaşımız için 100 gün; Sinop-Ayancık sel afetinde kayıp 6 vatandaşımız için 100 gün; Balıkesir-Manyas Gölü’ndeki kayıp vatandaşımız için 34 gün süren arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesini yaptı.'Devlet olarak görev ve sorumluluğumuzun farkındayız'Görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Soylu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:'Türk siyaseti açısından kaygı verici bir görüntüdür'Masum insanların acılarının istismar edildiğini söyleyen Soylu, "İftirayı ve 'yalan'ı sistematik hale getirmiş, rahatça iftira atabilsin diye kendisi için 'ajanslar' kurulmuş bir 'siyasi'den ve yıllardır siyasi sahada terör örgütünün sözcülüğünü yapanlardan 'etik davranma' ve 'hakkaniyet' erdemlerini beklemenin gerçekçi olmadığını elbette ki biliyoruz. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi, Meral Akşener’in de İYİ Parti’yi, terörün örgütünün partisinin iftirasına payanda yapmaları, bulundukları kürsüleri de istismar ederek iftirayı ve yalanı kamusallaştırmaları, bunun için ayırt etmeksizin masum insanların acılarını istismar etmeleri, dekorasyonu terör örgütüne ait olan hafıza odalarında kaybolmaları, Türk siyaseti açısından kaygı verici bir görüntüdür" dedi.

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gülistan doku, süleyman soylu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, iyi parti