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Tamer Karadağlı hakaret nedeniyle şikâyetçi olduğu davada ifade verdi
Tamer Karadağlı hakaret nedeniyle şikâyetçi olduğu davada ifade verdi
Oyuncu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medya hesabından hakaret eden kişiden şikayetçi oldu. Karadağlı, Antalya’da açılan dava... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:25+0300
2022-02-23T14:29+0300
tamer karadağlı
yaşam
hakaret davası
ifade
istanbul
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Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medyadan hakaret eden Özcan D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Özcan D. hakkında Iraz Yıldız’a yönelik ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık yoluyla cinsel taciz’ ve Tamer Karadağlı’ya yönelik ise ‘hakaret’ suçlarından toplamda 11 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Özcan D. hesabın kendisine ait olduğunu ancak mesajları kendisinin yazmadığını ve kuaför olması sebebiyle, hesabının kendisinden başkaları tarafından kullanıldığını öne sürdü.Karadağlı, şikayeti üzerine Antalya’da açılan dava dolayısıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Avukatı ile adliyeye gelen Karadağlı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere ifade verdi. Talimat yoluyla ifade veren Karadağlı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Karadağlı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek adliyeden ayrıldı.
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tamer karadağlı, hakaret davası, ifade, istanbul

Tamer Karadağlı hakaret nedeniyle şikâyetçi olduğu davada ifade verdi

14:25 23.02.2022 (güncellendi: 14:29 23.02.2022)
© İHATamer Karadağlı, İstanbul Adalet Sarayı
Tamer Karadağlı, İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA
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Oyuncu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medya hesabından hakaret eden kişiden şikayetçi oldu. Karadağlı, Antalya’da açılan dava için İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek talimat yoluyla ifade verdi.
Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medyadan hakaret eden Özcan D.’den şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Özcan D. hakkında Iraz Yıldız’a yönelik ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık yoluyla cinsel taciz’ ve Tamer Karadağlı’ya yönelik ise ‘hakaret’ suçlarından toplamda 11 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Özcan D. hesabın kendisine ait olduğunu ancak mesajları kendisinin yazmadığını ve kuaför olması sebebiyle, hesabının kendisinden başkaları tarafından kullanıldığını öne sürdü.
Karadağlı, şikayeti üzerine Antalya’da açılan dava dolayısıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Avukatı ile adliyeye gelen Karadağlı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere ifade verdi.
Talimat yoluyla ifade veren Karadağlı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Karadağlı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek adliyeden ayrıldı.
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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Tamer Karadağlı’nın katılacağı toplantı ertelendi
12 Ekim 2021, 22:57
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