https://tr.sputniknews.com/20220223/tokiden-yeni-proje-yurt-disinda-yasayan-turk-vatandaslarini-istanbulda-ev-sahibi-yapacak-1054159210.html

TOKİ'den yeni proje: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını İstanbul'da ev sahibi yapacak

TOKİ'den yeni proje: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını İstanbul'da ev sahibi yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:12+0300

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2022-02-23T14:12+0300

ekonomi

toki

vatandaş

proje

türkiye

istanbul

yurt dışı

ev

konut

daire

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaş kalmayana dek bu projeleri yapacağız" talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye koyulan TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.Yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.

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toki, vatandaş, proje, türkiye, istanbul, yurt dışı, ev, konut, daire