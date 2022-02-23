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https://tr.sputniknews.com/20220223/tokiden-yeni-proje-yurt-disinda-yasayan-turk-vatandaslarini-istanbulda-ev-sahibi-yapacak-1054159210.html
TOKİ'den yeni proje: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını İstanbul'da ev sahibi yapacak
TOKİ'den yeni proje: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını İstanbul'da ev sahibi yapacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:12+0300
2022-02-23T14:12+0300
ekonomi
toki
vatandaş
proje
türkiye
istanbul
yurt dışı
ev
konut
daire
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaş kalmayana dek bu projeleri yapacağız" talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye koyulan TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.Yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220216/toki-yatay-mimariden-bir-gram-odun-vermedik-bununla-da-iftihar-ediyoruz-1053908853.html
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toki, vatandaş, proje, türkiye, istanbul, yurt dışı, ev, konut, daire

TOKİ'den yeni proje: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını İstanbul'da ev sahibi yapacak

14:12 23.02.2022
© Fotoğraf : TwitterTOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaş kalmayana dek bu projeleri yapacağız" talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye koyulan TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.
Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.
Yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.
Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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TOKİ: Yatay mimariden bir gram ödün vermedik, bununla da iftihar ediyoruz
16 Şubat, 15:59
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