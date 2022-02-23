https://tr.sputniknews.com/20220223/turk-disisleri-yunanistan-elcisine-protesto-notasi-verdi-1054168840.html
Türk Dışişleri, Yunanistan elçisine protesto notası verdi
Türk Dışişleri, Yunanistan elçisine protesto notası verdi
Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T17:58+0300
2022-02-23T17:58+0300
2022-02-23T18:42+0300
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "22 Şubat'ta Sakız Adası kuzeyindeki Karaburun'un batısında, Baba Oğul ve Esila Liya isimli Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ateş açılması sonucu "Baba Oğul" teknesindeki bir vatandaş yaralandı.Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi" ifadelerine yer verildi.
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türkiye, yunanistan
Türk Dışişleri, Yunanistan elçisine protesto notası verdi
17:58 23.02.2022 (güncellendi: 18:42 23.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "22 Şubat'ta Sakız Adası kuzeyindeki Karaburun'un batısında, Baba Oğul ve Esila Liya isimli Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ateş açılması sonucu "Baba Oğul" teknesindeki bir vatandaş yaralandı.
Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi" ifadelerine yer verildi.