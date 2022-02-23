https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiye-ilk-kez-elektrikli-formulaya-ev-sahipligi-yapacak-1054145846.html
Türkiye ilk kez 'Elektrikli Formula'ya ev sahipliği yapacak
Türkiye ilk kez 'Elektrikli Formula'ya ev sahipliği yapacak
Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası ilk kez Türkiye’de... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T08:54+0300
2022-02-23T08:54+0300
2022-02-23T08:54+0300
yaşam
formula 1 (f1)
elektrikli araç
elektrikli otomobil
yarış
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Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Emso Sportif'in desteği, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek.EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, “Üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa’nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olan Türkiye, “Elektrikli Formula” olarak anılan FIA-ETCR’nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. EMSO Sportif olarak bu çevreci ve değerli elektrikli otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye getirebilmenin gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında Intercity İstanbul Park’ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye’de bir ilke imza atacağız” dedi.Motor sporlarının 2021 sezonunda elektroşok etkisi yaratan, dünyanın ilk tamamen elektrikli, çok markalı Touring otomobil yarışına yönelik küresel ilginin yüksek olması ile birlikte bu çevreci yarış FIA World kategorisine girdi.670 HP gücünde elektriklilerYarışlarda WSC Group’un ETCR konsepti çerçevesinde hazırlanan otomobilleri kullanılacak. Bu 500 kW (670 HP) maksimum güçle FIA ETCR tarafından, FIA World unvanı için mücadele etmek üzere bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Touring otomobillerinin kullanılması anlamına geliyor. Williams Advanced Engineering batarya paketinden gelen güç, Magelec Propulsion şanzıman, motor ve invertörleri besleniyor.Dünya Şampiyonası'nın 2022 takviminde şu yarışlar bulunuyor:6-9 Mayıs: Fransa, Pau-Ville Pisti20-22 Mayıs: Türkiye, İstanbul Park10-12 Haziran: Macaristan, Hungaroring Pisti17-19 Haziran: İspanya, Jarama Pisti8-10 Temmuz: Belçika, Zolder Pisti22-24 Temmuz: İtalya, Autodromo Vallelunga7-9 Ekim: Güney Kore, Inje Speedium
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formula 1 (f1), elektrikli araç, elektrikli otomobil, yarış
Türkiye ilk kez 'Elektrikli Formula'ya ev sahipliği yapacak
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Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek. 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip yarışma, 20-22 Mayıs'ta İstanbul Park'ta yapılacak.
Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Emso Sportif'in desteği, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek.
EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, “Üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa’nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olan Türkiye, “Elektrikli Formula” olarak anılan FIA-ETCR’nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. EMSO Sportif olarak bu çevreci ve değerli elektrikli otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye getirebilmenin gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında Intercity İstanbul Park’ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye’de bir ilke imza atacağız” dedi.
Motor sporlarının 2021 sezonunda elektroşok etkisi yaratan, dünyanın ilk tamamen elektrikli, çok markalı Touring otomobil yarışına yönelik küresel ilginin yüksek olması ile birlikte bu çevreci yarış FIA World kategorisine girdi.
670 HP gücünde elektrikliler
Yarışlarda WSC Group’un ETCR konsepti çerçevesinde hazırlanan otomobilleri kullanılacak. Bu 500 kW (670 HP) maksimum güçle FIA ETCR tarafından, FIA World unvanı için mücadele etmek üzere bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Touring otomobillerinin kullanılması anlamına geliyor. Williams Advanced Engineering batarya paketinden gelen güç, Magelec Propulsion şanzıman, motor ve invertörleri besleniyor.
Dünya Şampiyonası'nın 2022 takviminde şu yarışlar bulunuyor:
6-9 Mayıs: Fransa, Pau-Ville Pisti
20-22 Mayıs: Türkiye, İstanbul Park
10-12 Haziran: Macaristan, Hungaroring Pisti
17-19 Haziran: İspanya, Jarama Pisti
8-10 Temmuz: Belçika, Zolder Pisti
22-24 Temmuz: İtalya, Autodromo Vallelunga
7-9 Ekim: Güney Kore, Inje Speedium