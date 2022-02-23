"Şu anda Donbass etrafında gelişen durum, yetkililerin hareketsizliğinin ve iradesizliğinin korkunç bir sonucudur. Seçimlerde, Ukraynalı seçmenlerin üçte ikisi barış için, Ukrayna'nın Donbass'a ve Donbass'ın Ukrayna'ya dönmesi için oy kullandı. Ancak büyük bir kamu güveni oranına sahip olan hükümet, ulusal öneme sahip bu görevle başa çıkmakta başarısız oldu."