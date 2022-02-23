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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/ukraynada-muhalefet-partisinden-zelenskiye-istifa-cagrisi-donbassi-kontrol-altina-alamadi-1054144395.html
Ukrayna'da muhalefet partisinden Zelenskiy'e istifa çağrısı: 'Donbass'ı kontrol altına alamadı'
Ukrayna'da muhalefet partisinden Zelenskiy'e istifa çağrısı: 'Donbass'ı kontrol altına alamadı'
Ukrayna'da muhalefetteki Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e istifa çağrısında bulundu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-23T04:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
yaşam için muhalefet platformu
istifa
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Yaşam İçin Muhalefet Platformu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'Donbass'ı kontrol altına almakta başarısız olduğu' vurgusu yapıldı.Zelenskiy'e istifa çağrısında bulunan muhalefet partisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ülkedeki 2014 sonrası milliyetçi darbe hükümetinin 'komünizmden arındırma' ve Ukraynalılaştırma politikalarına karşı çıkan Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Ukrayna parlamentosu Rada'da 44 koltuğa sahip. Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
https://tr.sputniknews.com/20220222/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-nato-mudahale-gucu-yuksek-hazirlik-seviyesinde--1054131521.html
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ukrayna krizi, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, yaşam için muhalefet platformu, istifa

Ukrayna'da muhalefet partisinden Zelenskiy'e istifa çağrısı: 'Donbass'ı kontrol altına alamadı'

04:27 23.02.2022
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna'da muhalefetteki Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e istifa çağrısında bulundu.
Yaşam İçin Muhalefet Platformu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'Donbass'ı kontrol altına almakta başarısız olduğu' vurgusu yapıldı.
Zelenskiy'e istifa çağrısında bulunan muhalefet partisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şu anda Donbass etrafında gelişen durum, yetkililerin hareketsizliğinin ve iradesizliğinin korkunç bir sonucudur. Seçimlerde, Ukraynalı seçmenlerin üçte ikisi barış için, Ukrayna'nın Donbass'a ve Donbass'ın Ukrayna'ya dönmesi için oy kullandı. Ancak büyük bir kamu güveni oranına sahip olan hükümet, ulusal öneme sahip bu görevle başa çıkmakta başarısız oldu."
Ülkedeki 2014 sonrası milliyetçi darbe hükümetinin 'komünizmden arındırma' ve Ukraynalılaştırma politikalarına karşı çıkan Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Ukrayna parlamentosu Rada'da 44 koltuğa sahip.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
İki buçuk yıldır, Ukrayna'nın dünyadaki partnerlerinin çağrılarına, Ukrayna muhalefetine, vatandaşların taleplerine ve Ukrayna'nın uluslararası yükümlülüklerine rağmen, Minsk anlaşmalarının siyasi kısmının, barışın ve birliğin uygulanması yönünde tek bir adım atılmadı. Bunun aksine, yetkililerin temsilcileri defalarca anlaşmaların söz konusu kısımlarının verimsiz olduklarını beyan ettiler, revize edilmelerini talep ettiler ve kısaca anlaşmaya uymayı reddettiler.
Nihayetinde, (eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro) Poroşenko'nun politikasının destekçileri, Donbass'ın geri kazanılması için uluslararası sözleşme çerçevesini görmezden geldi ve ülkeyi çatışmanın ciddi bir şekilde tırmandığı bir duruma taşıdı.
Yaşam İçin Muhalefet Platformu olarak, barışı sağlama ve Donbass'ı geri kazanma görevinde başarısız olan hükümetin istifa etmesi gerektiğine inanıyoruz. Politikacıların korkaklığının, hırslarının ve sorumsuzluğunun bedelini tüm bir ülke ve vatandaşları ödememelidir. Zelenskiy hükümetinin yenilgisi, ülke için bir yenilgi olmamalı.
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