https://tr.sputniknews.com/20220223/ukraynali-neo-nazi-grubun-destekcileri-kirimda-saldiri-hazirligindayken-yakalandi-1054156654.html
Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı
Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı neo-Nazi Sağ Sektör grubunun destekçilerinin Kırım’daki bir kilisede patlama gerçekleştirmeyi planladıkları... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T13:12+0300
2022-02-23T13:12+0300
2022-02-23T13:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
kırım
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
neo-nazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1054156654.jpg?1645611214
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, kırım, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), neo-nazi
Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı
13:12 23.02.2022 (güncellendi: 13:13 23.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı neo-Nazi Sağ Sektör grubunun destekçilerinin Kırım’daki bir kilisede patlama gerçekleştirmeyi planladıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.