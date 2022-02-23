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Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/ukraynali-neo-nazi-grubun-destekcileri-kirimda-saldiri-hazirligindayken-yakalandi-1054156654.html
Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı
Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı neo-Nazi Sağ Sektör grubunun destekçilerinin Kırım’daki bir kilisede patlama gerçekleştirmeyi planladıkları... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T13:12+0300
2022-02-23T13:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
kırım
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
neo-nazi
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ukrayna krizi, kırım, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), neo-nazi

Ukraynalı neo-Nazi grubun destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı

13:12 23.02.2022 (güncellendi: 13:13 23.02.2022)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı neo-Nazi Sağ Sektör grubunun destekçilerinin Kırım’daki bir kilisede patlama gerçekleştirmeyi planladıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.
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