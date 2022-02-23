https://tr.sputniknews.com/20220223/yeni-tedavule-girecek-banknotlardaki-imzalar-degisti-1054146716.html

Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti

Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti

Merkez Bankası başkan koltuğunda yaşanan değişiklikler banknotlara da yansıdı. 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T09:21+0300

2022-02-23T09:21+0300

2022-02-23T09:21+0300

ekonomi

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

banknot

imza

değişiklik

tl

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Son 3.5 yılda dördüncü başkan olarak atanan Şahap Kavcıoğlu'yla birlikte başkan yardımcıları Mustafa Duman ve Taha Çakmak da basılan yeni banknotlara imzasını attı.Başkan ve yardımcılarının imzaları bugün tedavüle çıkacak 100 ve 50 TL’lik banknotlara konuldu.Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle:"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:E9 Emi̇syon Grubu 5. Terti̇p 100 TL ve 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İli̇şki̇n Duyuru1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banknot, imza, değişiklik, tl