https://tr.sputniknews.com/20220223/yeni-tedavule-girecek-banknotlardaki-imzalar-degisti-1054146716.html
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
Merkez Bankası başkan koltuğunda yaşanan değişiklikler banknotlara da yansıdı. 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T09:21+0300
2022-02-23T09:21+0300
2022-02-23T09:21+0300
ekonomi
merkez bankası
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
banknot
imza
değişiklik
tl
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Son 3.5 yılda dördüncü başkan olarak atanan Şahap Kavcıoğlu'yla birlikte başkan yardımcıları Mustafa Duman ve Taha Çakmak da basılan yeni banknotlara imzasını attı.Başkan ve yardımcılarının imzaları bugün tedavüle çıkacak 100 ve 50 TL’lik banknotlara konuldu.Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle:"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:E9 Emi̇syon Grubu 5. Terti̇p 100 TL ve 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İli̇şki̇n Duyuru1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;
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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banknot, imza, değişiklik, tl
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
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Merkez Bankası başkan koltuğunda yaşanan değişiklikler banknotlara da yansıdı. 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti.
Son 3.5 yılda dördüncü başkan olarak atanan Şahap Kavcıoğlu'yla birlikte başkan yardımcıları Mustafa Duman ve Taha Çakmak da basılan yeni banknotlara imzasını attı.
Başkan ve yardımcılarının imzaları bugün tedavüle çıkacak 100 ve 50 TL’lik banknotlara konuldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:
E9 Emi̇syon Grubu 5. Terti̇p 100 TL ve 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İli̇şki̇n Duyuru
1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;
100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman,
50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir."