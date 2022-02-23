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Yerli radar sistemi Mersin'de kullanımda
Yerli radar sistemi Mersin'de kullanımda
Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Mersin'de kullanılmaya başladı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:22+0300
2022-02-23T14:22+0300
türkiye
mersin
trafik
radar
mobil yazılım
hız
tespit
takip
araba
jandarma
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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS, jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.Gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte olmadan seyyar olarak da kullanılan cihaz, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor.Cihaz sayesinde hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/yerli-ve-milli-radar-ilk-kez-manisada-kullanildi-1053708490.html
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mersin, trafik, radar, mobil yazılım, hız, tespit, takip, araba, jandarma

Yerli radar sistemi Mersin'de kullanımda

14:22 23.02.2022
© AAYerli radar sistemi Mersin'de kullanımda
Yerli radar sistemi Mersin'de kullanımda - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
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Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Mersin'de kullanılmaya başladı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS, jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.
Gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte olmadan seyyar olarak da kullanılan cihaz, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor.
Cihaz sayesinde hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olması bekleniyor.
Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı
10 Şubat, 15:58
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