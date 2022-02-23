https://tr.sputniknews.com/20220223/yerli-radar-sistemi-mersinde-kullanimda--1054159966.html

Yerli radar sistemi Mersin'de kullanımda

Yerli radar sistemi Mersin'de kullanımda

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Mersin'de kullanılmaya başladı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:22+0300

2022-02-23T14:22+0300

2022-02-23T14:22+0300

türkiye

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radar

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jandarma

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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS, jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.Gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte olmadan seyyar olarak da kullanılan cihaz, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor.Cihaz sayesinde hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220210/yerli-ve-milli-radar-ilk-kez-manisada-kullanildi-1053708490.html

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mersin, trafik, radar, mobil yazılım, hız, tespit, takip, araba, jandarma