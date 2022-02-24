https://tr.sputniknews.com/20220224/alec-baldwinin-kazara-olumune-neden-oldugu-hutchinsin-esi-ilk-kez-konustu-tek-sorun-silah-degil-1054190841.html

Alec Baldwin'in kazara ölümüne neden olduğu Hutchins'in eşi ilk kez konuştu: 'Tek sorun silah değil'

Alec Baldwin'in kazara ölümüne neden olduğu Hutchins'in eşi ilk kez konuştu: 'Tek sorun silah değil'

Alec Baldwin'in Rust filmi setinde elindeki silahla yanlışlıkla ölümüne yol açtığı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in eşi olayla ilgili ilk kez açıklama... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T12:32+0300

2022-02-24T12:32+0300

2022-02-24T12:36+0300

alec baldwin

yaşam

halyna hutchin

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054190724_0:155:780:594_1920x0_80_0_0_94348e78ca232c00d8a4a1fa8350fc3c.jpg

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.Kazara vurularak ölen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in eşi Matthew Hutchins, ABD'nin televizyon kanalı NBC’nin 'Today' programına konu hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.NTV’nin aktardığına göre Hutchins, verdiği röportajda eşinin öldürülmesinden ‘Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standartlarını’ sorumlu tuttu.‘Tek sorun silah güvenliği değildi’Hutchins, “Silahı tutan ve ateş etmesine neden olan kişinin sorumlu olmaması fikri benim için saçma. Ayrıca o setteki tek sorun silah güvenliği değildi. Sette uygulanmayan bir dizi endüstri standardı ve birden fazla sorumlu taraf var” açıklamasını yaptı.Olaydan kısa bir süre sonra, Hutchins’ın ailesi, filmin yapım şirketleri, yapımcılar ve ekibin diğer üyeleri de Baldwin'e dava açmıştı.‘Alec'in pervasız davrandığı doğru değil’Baldwin ve ‘Rust’ filminin diğer yapımcılarının avukatı Aaron Dyer, konuya ilişkin CNN International’a konuşarak, “İlk olarak 'Rust' setine canlı cephaneliğin nasıl geldiğini belirlemek için yetkililerle görüşmelere devam ediyoruz. Alec'in bu olayda pervasız davrandığı iddiası tamamen yanlıştır” dedi.Dyer, "Baldwin, Halyna ve ve set ekibi, silahın ‘boş olmasından’ sorumlu iki kişinin ifadesine güvendi. Yani olayda bir sorumsuzluk ve silahın başka bir şekilde doldurulma olasılığı söz konusu değildir” dedi.Ne olmuştu?63 yaşındaki Badwin, olayın ardından verdiği ilk röportajda tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.21 Ekim 2021'de gerçekleşen olayla ilgili kısa süre önce Hutchins’in ailesinin de Baldwin'e dava açması neticesinde işler iyice karışırken, olayı soruşturan savcının açıklaması dikkatleri başka bir yöne çevirmişti.Olayın yaşandığı New Mexico eyaletinin Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada sette ateşlenen silahın tetiğini Baldwin'in çekmemiş olabileceğini söylemişti.Savcı, Baldwin'in ABC'ye verdiği röportajı izlediğini ve ünlü aktörün bu esnada tetiği çekmediğini iddia ettiği kısmın dikkatini çektiğini söylemişti."Silahın horozunu tetiği çekmeden ve silahı emniyete almadan geriye doğru çekmek mümkün. Böylece horozu yarıya kadar çekip emniyet kapalı değilken bırakırsanız ateşleme iğnesi kurşunun harekete geçmesini sağlayan primer kısmına çarpmış olabilir" diyen savcı, silahın bu şekilde ateş almış olabileceğini ve Baldwin'in gerçekten de tetiği hiçbir zaman çekmemiş olabileceğini belirtmişti.Alec Baldwin yaşanan talihsiz kazanın ardından defalarca tetiği kendisinin çekmediğini iddia edince, savcı Carmack-Altwies, bunun üzerine Baldwin'in silah ateş almadan önce sadece horozunu geriye çektiği iddiasını araştırmak üzere kendi başına harekete geçmişti.Bölge savcısı "Silahlar hakkında, özellikle de 1850'lerden kalma altıpatlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu yüzden de bu duyduklarım beni çok şaşırttı ve harekete geçmek istedim" demişti.Mary Carmack-Altwies, soruşturmayı yürüten görevlilerden silahı savcılık ofisine getirmelerini istemiş ve burada silahın herhangi bir mekanik bozukluğu olup olmadığının araştırılması için silah iki kez ateşlenmişti. Böylece silahın horozunun içindeki mermiyi ateşlemiş olabileceği bir kez daha görüldü. Ancak silahla ilgili resmi rapor FBI analizinden sonra açıklanacak.Tüm bu gelişmelere rağmen Rust filminin senaryo danışmanı, kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı.Baldwin'e son darbe de bu hafta başında geldi. Geçen salı günü Halyna Hutchins’in eşi de Baldwin'e dava açarak ünlü aktörün ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etti.Alec Baldwin bu son gelişmelerin ardından sessizliğini koruyor.

https://tr.sputniknews.com/20220216/set-calisanini-vurarak-olduren-alec-baldwine-dava-acildi-1053888012.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alec baldwin, halyna hutchin, açıklama