https://tr.sputniknews.com/20220224/anadolu-efes-ukraynadaki-fabrikalarimizda-uretim-ve-satis-durdu-1054213902.html

Anadolu Efes: Ukrayna’daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu

Anadolu Efes: Ukrayna’daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu

Türk şirketi Anadolu Efes, bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtti. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T21:07+0300

2022-02-24T21:07+0300

2022-02-24T21:07+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

anadolu efes

bira

üretim

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Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyon sonrası Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Operasyon sonrası bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri de yaşanan krizden etkilenmeye başladı.Anadolu Efes’ten Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada şirketin bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarındaki üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna’da Chernihiv, Kharkiv ve Mykolaiv kentlerinde üç fabrikamız ve yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık” ifadeleri kullanıldı.Şirket Rusya’daki operasyonlarının işleyişinin ise her zamanki gibi devam ettiğini, üretim ve satışta herhangi bir durma olmadığını belirtti.

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rusya, ukrayna, anadolu efes, bira, üretim