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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/anadolu-efes-ukraynadaki-fabrikalarimizda-uretim-ve-satis-durdu-1054213902.html
Anadolu Efes: Ukrayna’daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu
Anadolu Efes: Ukrayna’daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu
Türk şirketi Anadolu Efes, bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtti. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T21:07+0300
2022-02-24T21:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
anadolu efes
bira
üretim
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Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyon sonrası Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Operasyon sonrası bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri de yaşanan krizden etkilenmeye başladı.Anadolu Efes’ten Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada şirketin bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarındaki üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna’da Chernihiv, Kharkiv ve Mykolaiv kentlerinde üç fabrikamız ve yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık” ifadeleri kullanıldı.Şirket Rusya’daki operasyonlarının işleyişinin ise her zamanki gibi devam ettiğini, üretim ve satışta herhangi bir durma olmadığını belirtti.
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rusya, ukrayna, anadolu efes, bira, üretim

Anadolu Efes: Ukrayna’daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu

21:07 24.02.2022
© Fotoğraf : TwitterAnadolu Efes bira
Anadolu Efes bira - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türk şirketi Anadolu Efes, bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtti.
Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyon sonrası Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Operasyon sonrası bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri de yaşanan krizden etkilenmeye başladı.
Anadolu Efes’ten Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada şirketin bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarındaki üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna’da Chernihiv, Kharkiv ve Mykolaiv kentlerinde üç fabrikamız ve yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık” ifadeleri kullanıldı.
Şirket Rusya’daki operasyonlarının işleyişinin ise her zamanki gibi devam ettiğini, üretim ve satışta herhangi bir durma olmadığını belirtti.
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