https://tr.sputniknews.com/20220224/ankara-emniyet-mudurlugu-gulistan-dokunun-ailesinin-gozaltina-alinmasi-soz-konusu-degil-1054178398.html

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınması söz konusu değil

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınması söz konusu değil

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T01:28+0300

2022-02-24T01:28+0300

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türkiye

ankara emniyet müdürlüğü

gülistan doku

ankara

adalet bakanlığı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine basın açıklaması yayımladı.Açıklamada, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşinin dün saat 14.40 sularında Adalet Bakanlığı önüne geldiği aktarıldı.Daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesiyle olayın kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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ankara emniyet müdürlüğü, gülistan doku, ankara, adalet bakanlığı