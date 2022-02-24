https://tr.sputniknews.com/20220224/ankara-emniyet-mudurlugu-gulistan-dokunun-ailesinin-gozaltina-alinmasi-soz-konusu-degil-1054178398.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınması söz konusu değil
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınması söz konusu değil
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T01:28+0300
2022-02-24T01:28+0300
2022-02-24T01:29+0300
türkiye
ankara emniyet müdürlüğü
gülistan doku
ankara
adalet bakanlığı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine basın açıklaması yayımladı.Açıklamada, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşinin dün saat 14.40 sularında Adalet Bakanlığı önüne geldiği aktarıldı.Daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesiyle olayın kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü: Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınması söz konusu değil
01:28 24.02.2022 (güncellendi: 01:29 24.02.2022) Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine basın açıklaması yayımladı.
Açıklamada, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşinin dün saat 14.40 sularında Adalet Bakanlığı önüne geldiği aktarıldı.
Daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesiyle olayın kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bunun üzerine ailenin kaldığı otele dönmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir."
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