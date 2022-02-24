https://tr.sputniknews.com/20220224/ankaradaki-rus-buyukelciligi-camiasindan-buyukelci-yerhovun-aci-kaybi-nedeniyle-bassagligi-mesaji-1054200582.html
Ankara’daki Rus Büyükelçiliği camiasından Büyükelçi Yerhov’un acı kaybı nedeniyle başsağlığı mesajı
Ankara’daki Rus Büyükelçiliği camiasından Büyükelçi Yerhov’un acı kaybı nedeniyle başsağlığı mesajı
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanları, Büyükelçi Yerhov’un annesi Margarita Yerhova’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:00+0300
2022-02-24T15:00+0300
2022-02-24T15:00+0300
dünya
rusya
aleksey yerhov
başsağlığı
rusya ankara büyükelçliği
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği personeli, Büyükelçi Aleksey Yerhov’un annesi Margarita Yerhova’nın vefatı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.Paylaşımda, “Büyükelçilik topluluğumuz, A.V. Yerhov’a mükemmel bir öğretmen, iyilik dolu, samimi ve yardımsever bir kişi olan annesi Margarita Yerhova'nın vefatı dolayısıyla en derin taziyelerini sunar” ifadelerine yer verildi.
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rusya, aleksey yerhov, başsağlığı, rusya ankara büyükelçliği
Ankara’daki Rus Büyükelçiliği camiasından Büyükelçi Yerhov’un acı kaybı nedeniyle başsağlığı mesajı
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanları, Büyükelçi Yerhov’un annesi Margarita Yerhova’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği personeli, Büyükelçi Aleksey Yerhov’un annesi Margarita Yerhova’nın vefatı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Paylaşımda, “Büyükelçilik topluluğumuz, A.V. Yerhov’a mükemmel bir öğretmen, iyilik dolu, samimi ve yardımsever bir kişi olan annesi Margarita Yerhova'nın vefatı dolayısıyla en derin taziyelerini sunar” ifadelerine yer verildi.