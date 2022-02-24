https://tr.sputniknews.com/20220224/ankaradaki-rus-buyukelciligi-camiasindan-buyukelci-yerhovun-aci-kaybi-nedeniyle-bassagligi-mesaji-1054200582.html

Ankara’daki Rus Büyükelçiliği camiasından Büyükelçi Yerhov’un acı kaybı nedeniyle başsağlığı mesajı

Ankara’daki Rus Büyükelçiliği camiasından Büyükelçi Yerhov’un acı kaybı nedeniyle başsağlığı mesajı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanları, Büyükelçi Yerhov’un annesi Margarita Yerhova’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:00+0300

2022-02-24T15:00+0300

2022-02-24T15:00+0300

dünya

rusya

aleksey yerhov

başsağlığı

rusya ankara büyükelçliği

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği personeli, Büyükelçi Aleksey Yerhov’un annesi Margarita Yerhova’nın vefatı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.Paylaşımda, “Büyükelçilik topluluğumuz, A.V. Yerhov’a mükemmel bir öğretmen, iyilik dolu, samimi ve yardımsever bir kişi olan annesi Margarita Yerhova'nın vefatı dolayısıyla en derin taziyelerini sunar” ifadelerine yer verildi.

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rusya, aleksey yerhov, başsağlığı, rusya ankara büyükelçliği