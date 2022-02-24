https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya'yı yaptırımlarla yenemezsiniz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya'yı yaptırımlarla yenemezsiniz

Rus medya kuruluşlarına Ukrayna’daki askeri harekât hakkında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya’nın yeni yaptırımlara karşı mukavemet... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T23:25+0300

2022-02-24T23:25+0300

2022-02-24T23:25+0300

ukrayna krizi

azerbaycan

ilham aliyev

rusya

yaptırım

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Moskova’da gazetecilere demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Tahmin etmek zor ama açıkçası bu uzun bir sürecin başlangıcı. Açıkçası, Rusya devlet başkanı (Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma) kararını verdiğinde, sanırım bu sürecin uzayacağını anladı" dedi.'Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu'Rusya’nın potansiyeli, coğrafyası ve kabiliyetini öne çıkararak her türlü yaptırıma karşı dirençli olduğunu söyleyen Aliyev, "Bu benim kişisel görüşüm ve Rusya’ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor" dedi.Yaptırımların etkisiz olacağı konusunda pozitif olduğunu açıklayan Aliyev, "Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu" dedi. Batı’nın "Rus ekonomisine elbette darbe indireceğini" hatırlatan Aliyev, Putin’in harekât kararını verirken muhtemelen bunu da hesaba kattığını düşündüğünü söyledi.

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