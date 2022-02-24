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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/biden-rusya-ordusunun-finansmanini-kisitlayacagiz-1054214797.html
ABD Başkanı Biden: Dört Rus bankasına daha yaptırım uygulanacak
ABD Başkanı Biden: Dört Rus bankasına daha yaptırım uygulanacak
Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıklayan ABD Başkanı Biden, "1 trilyon dolardan fazla varlığa sahip 4 Rus bankasına daha yaptırım uygulanacağını ve... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T21:49+0300
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joe biden
ukrayna krizi
yaptırım
banka
rus
vladimir putin
ukrayna krizi
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ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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joe biden, ukrayna krizi, yaptırım, banka, rus, vladimir putin

ABD Başkanı Biden: Dört Rus bankasına daha yaptırım uygulanacak

21:49 24.02.2022 (güncellendi: 22:19 24.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıklayan ABD Başkanı Biden, "1 trilyon dolardan fazla varlığa sahip 4 Rus bankasına daha yaptırım uygulanacağını ve ABD'deki varlıklarının dondurulacağını söyledi. Biden, 'Rus elitleri' ve ailelerine de yaptırım uygulanacak' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
ABD güçleri, Ukrayna'da Rusya ile çatışmada yer almıyor ve almayacak.
Putin'in Ukrayna'ya karşı gerekçesiz bir şekilde savaş açması Rusya'yı zayıflatacak, dünyayı güçlendirecektir.
Putin gibi diktatörler insanları korkutamaz. İnsanlar demokrasi ile yönetilmeli, özgürlük burada devam edecek. Tanrı özgür demokratik Ukrayna halkını korusun.
Doğu Avrupa ülkelerine destek gönderildi.
Putin ile görüşme niyetinde değilim.
Rusya, ABD'ye yönelik siber saldırı düzelerse, yanıt vermeye hazırız.
Kimse yaptırımların bazı şeyleri engellemesi beklentisi içerisinde değildi. Yaptırımların etki göstermesi için zamana ihtiyaç var. Rus halkının da burada olup biteni fark etmesi önemli. Putin, yaptırımlar olduğu için çekilme kararı almayacak, batı dünyasının birleşip birleşmediğini görmek istiyor ve biz de birleşeceğiz.
Putin'i hiçbir zaman hafife almadım. Şimdiye kadar yazdığı her şeyi okudum.
ABD ve Rusya ilişkileri kopma durumunda. Soğuk Savaş tüm dünyaya bağlı. Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan tüm dünyaya, gösterilen tutumla alakalı. Rusya için soğuk bir gün olacak.
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