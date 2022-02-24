ABD Başkanı Biden: Dört Rus bankasına daha yaptırım uygulanacak

ABD güçleri, Ukrayna'da Rusya ile çatışmada yer almıyor ve almayacak. ABD güçleri, Ukrayna'da Rusya ile çatışmada yer almıyor ve almayacak.

Putin'in Ukrayna'ya karşı gerekçesiz bir şekilde savaş açması Rusya'yı zayıflatacak, dünyayı güçlendirecektir. Putin'in Ukrayna'ya karşı gerekçesiz bir şekilde savaş açması Rusya'yı zayıflatacak, dünyayı güçlendirecektir.

Putin gibi diktatörler insanları korkutamaz. İnsanlar demokrasi ile yönetilmeli, özgürlük burada devam edecek. Tanrı özgür demokratik Ukrayna halkını korusun. Putin gibi diktatörler insanları korkutamaz. İnsanlar demokrasi ile yönetilmeli, özgürlük burada devam edecek. Tanrı özgür demokratik Ukrayna halkını korusun.

Doğu Avrupa ülkelerine destek gönderildi. Doğu Avrupa ülkelerine destek gönderildi.

Putin ile görüşme niyetinde değilim. Putin ile görüşme niyetinde değilim.

Rusya, ABD'ye yönelik siber saldırı düzelerse, yanıt vermeye hazırız. Rusya, ABD'ye yönelik siber saldırı düzelerse, yanıt vermeye hazırız.

Kimse yaptırımların bazı şeyleri engellemesi beklentisi içerisinde değildi. Yaptırımların etki göstermesi için zamana ihtiyaç var. Rus halkının da burada olup biteni fark etmesi önemli. Putin, yaptırımlar olduğu için çekilme kararı almayacak, batı dünyasının birleşip birleşmediğini görmek istiyor ve biz de birleşeceğiz. Kimse yaptırımların bazı şeyleri engellemesi beklentisi içerisinde değildi. Yaptırımların etki göstermesi için zamana ihtiyaç var. Rus halkının da burada olup biteni fark etmesi önemli. Putin, yaptırımlar olduğu için çekilme kararı almayacak, batı dünyasının birleşip birleşmediğini görmek istiyor ve biz de birleşeceğiz.

Putin'i hiçbir zaman hafife almadım. Şimdiye kadar yazdığı her şeyi okudum. Putin'i hiçbir zaman hafife almadım. Şimdiye kadar yazdığı her şeyi okudum.