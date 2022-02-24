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Bilal Erdoğan: Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarı Cumhurbaşkanımız sayesinde yükseldi
Bilal Erdoğan: Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarı Cumhurbaşkanımız sayesinde yükseldi
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarının Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde son 20 yılda yükseldiğini... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T21:43+0300
2022-02-24T21:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bilal erdoğan
türkiye gençlik vakfı (tügva)
afrika
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ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde son 20 yılda yükseldiğini belirterek "Türkiye'nin dünyada yükselen bu itibarını bir yandan ticaretle, bir yandan akademide, bir yandan bilimde, kültürde sonuçlara çevirmemiz lazım." dedi.Bilal Erdoğan, TÜGVA tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Genç Yönetici Okulu Mezuniyet Programı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretine değindi. Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Bat Afrika'ya gidince Fransa bir sıçrıyor zaten. 'Benim arka bahçemde ne işin var?' diyor. Biz de diyoruz ki 'Benim orada dindaşlarım var, tabii ki ben dünyanın neresinde ticaret yapacağımı sana soracak değilim.' Ama önce bahsettiğim iki seçenekten birincisini tercih etmiş olsak Fransa'nın gitme dediği yere gitmemek durumundasın. Bu, Türkiye'nin kabul edebileceği bir tercih değil." ifadelerini kullandı.Erdoğan, dünyada bütün gelişmelerin merkezinde insan aklı ve gayreti olduğunu, bu yüzden donanımlı, iddia sahibi çok iyi eğitim almış yöneticilere, girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Afrika ile ticaret hacminin arttığına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:"Bu nasıl oluyor? Girişimcilerin gelmesiyle, gitmesiyle oluyor. Bir yandan da Türkiye'nin bütün bu bölgelerde yumuşak gücünün yükselmesiyle oluyor. Türkiye'nin dünyada halklar nezdindeki itibarı Cumhurbaşkanımız sayesinde son 20 yılda yükseldi. Bunu dünyayı gezen herkes söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyada yükselen bu itibarını bir yandan ticaretle, bir yandan akademide, bir yandan bilimde, kültürde sonuçlara çevirmemiz lazım. Bunların sonuçları da Türkiye'nin etkinliğini hızlı bir şekilde artıracak."
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recep tayyip erdoğan, bilal erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), afrika

Bilal Erdoğan: Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarı Cumhurbaşkanımız sayesinde yükseldi

21:43 24.02.2022 (güncellendi: 21:47 24.02.2022)
© AABilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarının Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde son 20 yılda yükseldiğini belirtti.
ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünya halkları nezdindeki itibarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde son 20 yılda yükseldiğini belirterek "Türkiye'nin dünyada yükselen bu itibarını bir yandan ticaretle, bir yandan akademide, bir yandan bilimde, kültürde sonuçlara çevirmemiz lazım." dedi.

Bilal Erdoğan, TÜGVA tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Genç Yönetici Okulu Mezuniyet Programı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretine değindi. Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Bat Afrika'ya gidince Fransa bir sıçrıyor zaten. 'Benim arka bahçemde ne işin var?' diyor. Biz de diyoruz ki 'Benim orada dindaşlarım var, tabii ki ben dünyanın neresinde ticaret yapacağımı sana soracak değilim.' Ama önce bahsettiğim iki seçenekten birincisini tercih etmiş olsak Fransa'nın gitme dediği yere gitmemek durumundasın. Bu, Türkiye'nin kabul edebileceği bir tercih değil." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, dünyada bütün gelişmelerin merkezinde insan aklı ve gayreti olduğunu, bu yüzden donanımlı, iddia sahibi çok iyi eğitim almış yöneticilere, girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Afrika ile ticaret hacminin arttığına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu nasıl oluyor? Girişimcilerin gelmesiyle, gitmesiyle oluyor. Bir yandan da Türkiye'nin bütün bu bölgelerde yumuşak gücünün yükselmesiyle oluyor. Türkiye'nin dünyada halklar nezdindeki itibarı Cumhurbaşkanımız sayesinde son 20 yılda yükseldi. Bunu dünyayı gezen herkes söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyada yükselen bu itibarını bir yandan ticaretle, bir yandan akademide, bir yandan bilimde, kültürde sonuçlara çevirmemiz lazım. Bunların sonuçları da Türkiye'nin etkinliğini hızlı bir şekilde artıracak."
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