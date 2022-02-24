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Bitcoin dolandırıcılığına 135 yıl hapis cezası istendi
Bitcoin dolandırıcılığına 135 yıl hapis cezası istendi
Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T12:54+0300
2022-02-24T12:54+0300
türkiye
bitcoin
dolandırıcılık
iddianame
hapis cezası
hapis istemi
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Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.28 ay sonra iddianame hazırlandıAydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şikayetçi olan 27 mağdur ile sanıklar Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin uzlaşma yolunun açık olduğu belirtildi.İddianamede mağdurların ifadeleri de yer aldıİddianamede mağdur ve sanıkların ifadelerine de yer verildi. Mağdurlardan hemşire Zerrin Sertdemir ifadesinde, “Eşim 2018 yılı ağustos ayında dükkan satışından eline geçen 500 bin TL parayı hesabından Safiye'ye gönderdi. Miras olarak gelen 500 bin TL parayı da Safiye'nin banka hesaplarında yüksek tutar giriş çıkış işlemleri olması nedeni ile istemi doğrultusunda Safiye'nin evine gidip elden verdik. 2019 yılı mayıs ayında araba satışından gelen 25 bin TL parayı da Safiye'nin eşi Oğuzhan Yüce'ye evinin önünde verdik. Ayrıca parayı verdiğimizi telefonla Safiye'ye de bildirdik. Şikayetçiyiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/diyarbakir-merkezli-organize-suc-orgutu-operasyonunda-26-supheli-gozaltina-alindi-1054110011.html
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bitcoin, dolandırıcılık, iddianame, hapis cezası, hapis istemi

Bitcoin dolandırıcılığına 135 yıl hapis cezası istendi

12:54 24.02.2022
© DHASafiye Gökçe Yüce
Safiye Gökçe Yüce - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© DHA
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Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da tutuklanan ve elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında 135'er yıl hapis cezası istendi.
Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

28 ay sonra iddianame hazırlandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şikayetçi olan 27 mağdur ile sanıklar Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin uzlaşma yolunun açık olduğu belirtildi.

İddianamede mağdurların ifadeleri de yer aldı

İddianamede mağdur ve sanıkların ifadelerine de yer verildi. Mağdurlardan hemşire Zerrin Sertdemir ifadesinde, “Eşim 2018 yılı ağustos ayında dükkan satışından eline geçen 500 bin TL parayı hesabından Safiye'ye gönderdi. Miras olarak gelen 500 bin TL parayı da Safiye'nin banka hesaplarında yüksek tutar giriş çıkış işlemleri olması nedeni ile istemi doğrultusunda Safiye'nin evine gidip elden verdik. 2019 yılı mayıs ayında araba satışından gelen 25 bin TL parayı da Safiye'nin eşi Oğuzhan Yüce'ye evinin önünde verdik. Ayrıca parayı verdiğimizi telefonla Safiye'ye de bildirdik. Şikayetçiyiz" dedi.
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