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Bozcaada ve Gökçeada seferlerine ‘fırtına’ engeli
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine ‘fırtına’ engeli
Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T12:05+0300
türkiye
gestaş a.ş.
fırtına
gökçeada
bozcaada
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
türkiye
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gestaş a.ş., fırtına, gökçeada, bozcaada

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine ‘fırtına’ engeli

12:05 24.02.2022
© FlickrGESTAŞ - Çanakkale
GESTAŞ - Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© Flickr
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Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
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