https://tr.sputniknews.com/20220224/cumhurbaskani-erdogan-askeri-harekati-kabul-edilemez-buluyor-reddediyoruz-1054198801.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:33+0300
2022-02-24T14:33+0300
2022-02-24T15:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebiyle bu sabah başlattığı operasyonla ilgili, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.Ukrayna Lideri Zelenski ile olan görüşmesinin detaylarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de ifade ettim" açıklamasında bulundu.Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız.'Türkiye, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir'Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir.Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşını kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Ana vatan, Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz."
https://tr.sputniknews.com/20220224/kremlin-donbassta-savas-yok-ozel-operasyon-surduruluyor-isgal-kelimesi-kabul-edilemez-1054198159.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, donbass, ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz
14:33 24.02.2022 (güncellendi: 15:20 24.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineleyerek, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi destekliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebiyle bu sabah başlattığı operasyonla ilgili, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.
Ukrayna Lideri Zelenski ile olan görüşmesinin detaylarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de ifade ettim" açıklamasında bulundu.
Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız.
'Türkiye, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir'
Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir.
Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşını kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Ana vatan, Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz."