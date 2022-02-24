https://tr.sputniknews.com/20220224/cumhurbaskani-erdogan-guvenlik-zirvesini-topluyor-1054183414.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T09:32+0300

2022-02-24T09:32+0300

2022-02-24T09:40+0300

recep tayyip erdoğan

politika

rusya

ukrayna

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın acil olarak güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi. Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de yapılacak. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı var.Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

rusya

ukrayna

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recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna