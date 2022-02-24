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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor
Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T09:32+0300
2022-02-24T09:40+0300
recep tayyip erdoğan
politika
rusya
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın acil olarak güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi. Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de yapılacak. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı var.Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
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recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

09:32 24.02.2022 (güncellendi: 09:40 24.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimleri, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimleri, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın acil olarak güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi.
Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de yapılacak. Gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı var.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
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