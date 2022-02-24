https://tr.sputniknews.com/20220224/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1054197180.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T14:11+0300

2022-02-24T14:11+0300

2022-02-24T14:29+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

görüşme

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider son durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi toplanmıştı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alınmıştı

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, görüşme