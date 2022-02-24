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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1054197180.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:11+0300
2022-02-24T14:29+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
görüşme
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider son durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi toplanmıştı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alınmıştı
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

14:11 24.02.2022 (güncellendi: 14:29 24.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın açıklaması düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın açıklaması düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider son durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi toplanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alınmıştı
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