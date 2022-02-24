https://tr.sputniknews.com/20220224/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1054197180.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:11+0300
2022-02-24T14:11+0300
2022-02-24T14:29+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
görüşme
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider son durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi toplanmıştı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alınmıştı
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
14:11 24.02.2022 (güncellendi: 14:29 24.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider son durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesi toplanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alınmıştı