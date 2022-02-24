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Cumhurbaşkanlığı: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:14+0300
2022-02-24T14:14+0300
2022-02-24T14:44+0300
ukrayna krizi
türkiye
recep tayyip erdoğan
ukrayna
rusya
donbass
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. 1 saat 45 dakika süren zirve sonrasında "Rusya saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu" açıklaması yapıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon ele alındı. Zirvede, 'Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu' ifade edildi. 'Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği' zirvede, 'Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' de belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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Cumhurbaşkanlığı: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez
14:14 24.02.2022 (güncellendi: 14:44 24.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez" denildi. Açıklamanın devamında 'Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. 1 saat 45 dakika süren zirve sonrasında "Rusya saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon ele alındı.
Zirvede, 'Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu' ifade edildi.
'Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği' zirvede, 'Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' de belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.