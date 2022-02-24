Türkiye
SON DAKİKA| FSB: Ukrayna sınır güçleri, Rusya sınırındaki görev yerlerini terk etti
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/cumhurbaskanligi-saldiri-uluslararasi-hukuku-ihlal-ediyor-ve-kabul-edilemez-1054197352.html
Cumhurbaşkanlığı: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:14+0300
2022-02-24T14:44+0300
ukrayna krizi
türkiye
recep tayyip erdoğan
ukrayna
rusya
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1044617812_0:50:954:587_1920x0_80_0_0_bdc4d091b8bf2ba51e4164074b695c53.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. 1 saat 45 dakika süren zirve sonrasında "Rusya saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu" açıklaması yapıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon ele alındı. Zirvede, 'Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu' ifade edildi. 'Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği' zirvede, 'Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' de belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1044617812_53:0:901:636_1920x0_80_0_0_9ecc689335dbf4bf3f07449ca8035aee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, ukrayna, rusya, donbass

Cumhurbaşkanlığı: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez

14:14 24.02.2022 (güncellendi: 14:44 24.02.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez" denildi. Açıklamanın devamında 'Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. 1 saat 45 dakika süren zirve sonrasında "Rusya saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon ele alındı.
Zirvede, 'Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu' ifade edildi.
'Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği' zirvede, 'Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' de belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Ukrayna- Kırım sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
Donbass'a operasyon sürüyor| Rus vekil: Zelenskiy ile diyalog işe yaramaz
10:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала