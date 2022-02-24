https://tr.sputniknews.com/20220224/didimde-denizde-kaybolan-bir-adamin-cansiz-bedeni-yunanistan-karasularinda-bulundu--1054177867.html
Didim'de denizde kaybolan bir adamın cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu
Didim'de denizde kaybolan bir adamın cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde 6 buçuk ay önce serinlemek için denize giren ve kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu'nun Yunanistan karasularında... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T01:03+0300
2022-02-24T01:03+0300
2022-02-24T01:03+0300
dünya
didim
yunanistan
ceset
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Cennet Koy mevkiinde 59 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu denize girmek için bölgeye geldi. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen Çobanoğlu, akşam saatlerinde eve dönmedi. Çobanoğlu'nun hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda Çobanoğlu'nun otomobiline ve kıyafetlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da denizde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, Çobanoğlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı. Çobanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
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didim, yunanistan, ceset
Didim'de denizde kaybolan bir adamın cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu
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Aydın'ın Didim ilçesinde 6 buçuk ay önce serinlemek için denize giren ve kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu'nun Yunanistan karasularında cansız bedenine ulaşıldı.
Cennet Koy mevkiinde 59 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu denize girmek için bölgeye geldi. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen Çobanoğlu, akşam saatlerinde eve dönmedi. Çobanoğlu'nun hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda Çobanoğlu'nun otomobiline ve kıyafetlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da denizde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, Çobanoğlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı.
Çobanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.