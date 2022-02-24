https://tr.sputniknews.com/20220224/disisleri-bakani-cavusoglu-yeniden-koronaviruse-yakalandi--1054202195.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:34+0300

2022-02-24T15:34+0300

2022-02-24T15:39+0300

koronavirüs

mevlüt çavuşoğlu

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.

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mevlüt çavuşoğlu, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını