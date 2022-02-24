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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T15:39+0300
koronavirüs
mevlüt çavuşoğlu
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı

15:34 24.02.2022 (güncellendi: 15:39 24.02.2022)
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.
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