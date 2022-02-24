https://tr.sputniknews.com/20220224/disisleri-bakani-cavusoglu-yeniden-koronaviruse-yakalandi--1054202195.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:34+0300
2022-02-24T15:34+0300
2022-02-24T15:39+0300
koronavirüs
mevlüt çavuşoğlu
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden koronavirüse yakalandı
15:34 24.02.2022 (güncellendi: 15:39 24.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.