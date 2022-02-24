https://tr.sputniknews.com/20220224/disisleri-bakanligi-ukraynaya-yonelik-baslatilan-askeri-operasyonu-kabul-edilemez-buluyoruz--1054197013.html
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:08+0300
2022-02-24T14:08+0300
2022-02-24T14:45+0300
ukrayna krizi
dışişleri bakanlığı
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Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Rusya Federasyonu Tarafından Ukrayna’ya Yönelik Başlatılan Askeri Operasyon Hk. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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dışişleri bakanlığı, rusya, donbass, ukrayna
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz
14:08 24.02.2022 (güncellendi: 14:45 24.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu Tarafından Ukrayna’ya Yönelik Başlatılan Askeri Operasyon Hk. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.
Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.
Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.
Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."